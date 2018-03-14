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YÜZMEDE ATATÜRK ORTAOKULU BAŞARISI

06 - 08 Mart 2018 tarihleri arasında Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzunda yapılan Okullar arası Küçükler (Kız- Erkek) Yüzme müsabakaları sona erdi.

YÜZMEDE ATATÜRK ORTAOKULU BAŞARISI

06 - 08 Mart 2018 tarihleri arasında Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzunda yapılan Okullar arası Küçükler (Kız- Erkek) Yüzme müsabakaları sona erdi.

busabahh
busabahh
14 Mart 2018 Çarşamba 12:57
YÜZMEDE ATATÜRK ORTAOKULU BAŞARISI

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2017 - 2018 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, 06 - 08 Mart 2018 tarihleri arasında Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzunda yapılan Okullararası Küçükler (Kız- Erkek) Yüzme müsabakaları sona erdi. Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzunda yapılan ödül törenine, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat KILINÇ, Okul İdarecileri, Tertip Komitesi üyeleri Yalçın SİNCER, Gökhan İLERİ, Sportif Eğitim Uzmanı Cengiz YİĞİT, Beden Eğitimi Öğretmenleri ve sporcular katıldı. Küçükler Kız – Erkek Yüzme kategorisinde dereceye giren okul takımları sıralaması ise şöyle oluştu;

Genç Kızlar: 1- Atatürk Orta Okulu, 2- Mehmet Akif Ersoy Orta Okulu, 3- Özel İbrahim Yücel Orta Okulu, 4- Bilnet Orta Okulu, Genç Erkekler: 1- Atatürk Orta Okulu, 2- Özel İbrahim Yücel Orta Okulu, 3- Vali Galip Demirel Orta Okulu, 4- Özel Malatya Doğa Koleji. busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Osman Çağlı Kapalı Yüzme HavuzuYüzme
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