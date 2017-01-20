Sarı siyahlılar hafta sonu oynayacakları Araban Belediyespor karşılaşmasına 3 puan parolasıyla hazırlanırken, takımda eksik oyuncunun bulunmadığı ifade edildi.Pazar günü deplasmanda oynayacağı Araban Belediyespor müsabakasının hazırlıklarına kendi tesislerinde devam eden İnönü Üniversitesispor’da takımın başarılı oyuncularından Yunus Emre Kutlu ’ya açıklamalarda bulundu.

Geçen hafta oynadıkları ve 1-0 mağlup oldukları Adıyaman 1954 müsabakasında iyi bir mücadele ortaya koyduklarını ifade eden Yunus Emre, “Adıyaman maçının zorlu geçeceğini biliyorduk. Grubun lideriyle oynadık. İyi takım. Puana yakın taraftık ama şansız bir şekilde penaltıdan bir gol yedik ve mağlup olduk. Bu maçı unutup önümüzdeki maçlara bakacağız artık” dedi.

Yunus Emre, ilk yarıdaki mücadelelerini ligin ikinci yarısında da sürdüreceklerini ifade ederek, “Ligin ikinci yarısında da aynı şekilde ilk yarıdaki mücadelemiz sürecek. Bu mücadeleyle ligi bitirebileceğimiz en iyi noktada bitirmek istiyoruz. Gerçekten kaliteli bir takımımız var. Kimse bizden bu mücadeleyi beklemiyordu. Sahada yüreğimizle mücadele ediyoruz. İnşallah Malatya’yı daha şekilde temsil edeceğiz. Takımda çok iyi bir çalışma ortamı var. Çok iyi çalışıyoruz. Bu ortamın başka bir takımda olacağını sanmıyorum. Gerçekten arkadaşlarım da çok özverili. Bu ortam da başarıyı getirecektir” diye konuştu.

İHA