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Yükselişini Devam Ettirmenin Hesaplarını Yapıyor

Beşiktaş’ı deplasmanda 2-1 yenerek dikkatleri üzerine çekmeyi başaran U21 Yeni Malatyaspor’da hedef ilk 5 içinde yer almak. Bu hafta Pazar günü saat 12.00’de Akhisarspor’u konuk edecek genç takım rakibini yenerek yükselişini devam ettirmenin hesaplarını yapıyor.

Yükselişini Devam Ettirmenin Hesaplarını Yapıyor

Beşiktaş’ı deplasmanda 2-1 yenerek dikkatleri üzerine çekmeyi başaran U21 Yeni Malatyaspor’da hedef ilk 5 içinde yer almak. Bu hafta Pazar günü saat 12.00’de Akhisarspor’u konuk edecek genç takım rakibini yenerek yükselişini devam ettirmenin hesaplarını yapıyor.

27 Nisan 2018 Cuma 11:37
Yükselişini Devam Ettirmenin Hesaplarını Yapıyor

U21 Süper Lig’de lider Beşiktaş’ı yenerek büyük bir başarıya imza atan U21 Yeni Malatyaspor, Pazar günü oynayacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bu sezon hedeflerinin ilk 5 olduğunu kaydeden Yeni Malatyaspor Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir ilk seneleri olmasına rağmen başarılı bir performans ortaya koyduklarını söyledi.

“HİÇ POZİSYON VERMEDİK”

Beşiktaş maçı öncesinde oyuncularının yükselen performansına dikkati çeken Doğandemir, “Çocuklarımız iyi futbol oynuyor ama sonuca yansıtamıyorduk. Kayıp ettiğimiz maçlarda rakiplerimizden daha iyi futbol oynadık. Eksiklerimiz, cezalı ve sakat oyuncularımız vardı. Şuanda Mehmet Zencirkıran ve Fatih Gürden dışında eksik futbolcumuz yok. Beşiktaş ligde lider bir takım. Eğer bizden 1 puan dahi alsalardı matematiksel olarak şampiyonluklarını ilan edeceklerdi. Ona göre de bir hazırlık yapmışlardı. Ama sonuçta biz daha iyi top oynadık. İstanbul’da siyah-beyazlı takıma karşı hiç pozisyon vermeden, birçok net pozisyona girip kaçırmamıza rağmen 10 kişi galip gelmesini bildik.” diye konuştu.

“HEDEFİMİZ İLK 5”

Bu sezon gelinen noktada alınan sonuçların teknik adamlık mühendisliğine dayandığını kaydeden Doğandemir, “Murat ve Süleyman hocamızı gerçekten tebrik ediyorum. Çocuklarımızı küçük-büyük takım diye ayırt etmeden mükemmel derecede konsantre ediyorlar. Bu sezon neticede Yeni Malatyaspor altyapısı olarak 7 derbi oynadık. Üzülerek söylüyorum bunlardan sadece Fenerbahçe’ye karşı burada son saniye golüyle yenildik. 7 tane derbiden 1 tane karşılaşmayı kayıp etmiş bir antrenörün başarısı ortadadır. Yeni Malatyaspor altyapısında teknik hocalık mühendisliği örneği sergilenmiştir. Elit liglerde de sezonumuz bitti. Başarılı bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Her şey saha sonuçları değil. 200’e yakın resmi müsabaka oynadık. Futbolcularımız binlerce kilometre deplasmana gittiler. Çok şükür burunları bile kanamadan başarılı bir sezon geçirdik. Bu hafta U21 takımımızın Akhisarspor ile maçı var. Bu karşılaşmayı yine çok ciddiye alıyoruz. Akhisar’ı da yenerek seri yakalamak istiyoruz. Hedefimiz U21 Liginde ilk 5’te sezonu bitirmek. Bunu gerçekleştirebilecek tecrübe ve kapasitemiz var. Bizlere destek olan yöneticilerimizi ilk senemizde antrenör arkadaşlarımızla beraber mahcup etmediğimizi düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ  - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
BeşiktasYENİMALATYASPORLevent Doğandemir
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