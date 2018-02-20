YÜKSELEN İLK TAKIM BELLİ OLDU

Bu sezon 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde başarılı bir performans sergileyen Pütürge temsilcisi, ligin 12. haftasında 1966 Malatya Gençlikspor’u yenerek bitime 2 hafta kala play-off grubuna kalmayı garantiledi. Grup ikincilerinin gideceği play-off grubunda A Grubu’nun 1’incisi ile B Grubu’nun ikincisi, B Grubu’nun birincisiyle, A Grubu’nun ikinci karşı karşıya gelecek. A Grubu’nda 3’üncü sıradaki takım Hekimhan Belediyesi Girmanaspor’a 8 puan fark atan Pütürge Belediyespor, böylelikle play-offu garantileyen ilk takım oldu.



A Grubu’nda ikinci çıkacak takımın kim olacağı ise merakla bekleniyor. Ligin 13. haftasında Demirspor, Pütürge deplasmanında galibiyet ararken, Hekimhan Girmana ise Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. 1.Amatör Kümede play-offa yaklaşan bir diğer takım ise lider durumdaki Arguvan Belediyespor. 1 maç eksiği bulunan Arguvan ekibi önündeki maçı kazanması halinde play-offa yükselen ikinci takım olacak.

