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YÜKSEK KALİTE ONAYI VERİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu denetçileri tarafından ‘çim zemin ve çim saha kalitesi’ denetimine tabii tutulan Malatya Stadyumu, yüksek kalite olarak değerlendirildi.

YÜKSEK KALİTE ONAYI VERİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu denetçileri tarafından ‘çim zemin ve çim saha kalitesi’ denetimine tabii tutulan Malatya Stadyumu, yüksek kalite olarak değerlendirildi.

busabahh
busabahh
24 Mart 2018 Cumartesi 11:33
YÜKSEK KALİTE ONAYI VERİLDİ

Evkur Yeni Malatyaspor’un maçlarını oynadığı Malatya Stadyumu bugün TFF tarafından çim zemin ve çim saha kalitesi denetimine alındı. Denetçiler tarafından çim boyu, rengi, uygulanan bakım ve kesim gibi maddeler üzerinden denetlenen stadyum, yüksek kalite olarak değerlendirildi. TFF Tarafından bir süre önce uygulanmaya başlanan saha denetimleri, denetlenen stadyumun ulusal ve uluslararası müsabakalara uygunluğunu ölçme bakımından önem taşıyor.

Belirli bir süre yüksek kalite standardını koruyan stadyumlara milli takım müsabakası, Türkiye Kupası ve Süper Kupa gibi organizasyonlar verilebiliyor. busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 24.03.2018 15:13
Anahtar Kelimeler:
Yüksek KaliteBusabahmalatyaMalatya Stadyumu
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