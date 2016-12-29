29 Aralık 2016 Perşembe

Yozgat’ı 1 – 0 yendiler

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya’da sürdüren Bölgesel Amatör Lig (BAL)2.Grup takımı Yeşilyurt Belediyespor, oynadığı hazırlık maçında Yozgat 1959 takımını 1-0 mağlup etti.

29 Aralık 2016 Perşembe 10:32
Yozgat’ı 1 – 0 yendiler

Side’de oynanan müsabakada yeni transfer Melih Balkaç da forma giydi. Bölgesel Amatör lig’de mücadele eden rakibi karşısında maç genelinde etkili bir oyun ortaya koyan mavi beyazlılar, Harun Aytemur’un ayağından bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup etti.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor rakibi karşısına Mahir, Ziya, Bedrettin, Harun, Cuma, Melik, Ali, Tolga, Alfonso, Murat ve Erdem on biriyle çıktı. İlk hazırlık maçını kazanan Yeşilyurt Belediyespor, Antalya’daki ikinci hazırlık maçında Cumartesi günü Bölgesel Amatör Lig takımı Karamanspor ile karşı karşıya gelecek. (İHA)

HABER MERKEZİ
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