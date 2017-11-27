Süper Lig’de 13 haftada 15 puan toplayan Yeni Malatyspor’da Ertuğrul Sağlam’dan itibaren takım kaptanlığını sürdüren Yalçın Ayhan, bugün kadro dışı bırakıldı. 36 yaşındaki tecrübeli stoperin Erol Bulut ve Adil Gevrek’in ortak kararı sonrası süresiz kadro dışı bırakıldığı öğrenilirken, yönetimden herhangi bir açıklama yapılmadı. Olayı doğrulayan yönetim, bilgi vermedi. Başkan Adil Gevrek’in cuma günü tesiste bir toplantı yapmak için Malatya’ya geldiği, tesislerdeki bu toplantıya kaptan Yalçın’ın haber verilmesine rağmen katılmadığı, kendisini cebinden arayan başkan Gevrek’e de cevap vermediği öğrenildi. Maçtan önce kriz yaratmamak için durumu ört bas eden yönetim, maçın ardından Erol Bulut’un da fikrini alarak bu yönde karar aldığı ifade edildi. Yalçın’ın toplantıya neden katılmadığı ise bilinmiyor.

FATİH AVCI