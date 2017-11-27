27 Kasım 2017 Pazartesi

Yönetimden şok karar!

Beşiktaş beraberliği sonrası Yeni Malatyaspor’da şok bir gelişme yaşandı. Acilen toplanan yönetim ve teknik heyet sarı kırmızılı takımın tecrübeli kaptanı Yalçın Ayhan’ı süresiz kadro dışı bıraktı. Peki kadro dışı kararının nedeni neydi?

27 Kasım 2017 Pazartesi 12:11
Yönetimden şok karar!

  Süper Lig’de 13 haftada 15 puan toplayan Yeni Malatyspor’da Ertuğrul Sağlam’dan itibaren takım kaptanlığını sürdüren Yalçın Ayhan, bugün kadro dışı bırakıldı. 36 yaşındaki tecrübeli stoperin Erol Bulut ve Adil Gevrek’in ortak kararı sonrası süresiz kadro dışı bırakıldığı öğrenilirken, yönetimden herhangi bir açıklama yapılmadı. Olayı doğrulayan yönetim, bilgi vermedi. Başkan Adil Gevrek’in cuma günü tesiste bir toplantı yapmak için Malatya’ya geldiği, tesislerdeki bu toplantıya kaptan Yalçın’ın haber verilmesine rağmen katılmadığı, kendisini cebinden arayan başkan Gevrek’e de cevap vermediği öğrenildi. Maçtan önce kriz yaratmamak için durumu ört bas eden yönetim, maçın ardından Erol Bulut’un da fikrini alarak bu yönde karar aldığı ifade edildi. Yalçın’ın toplantıya neden katılmadığı ise bilinmiyor.

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: BusabahYalçın AyhanYeni MalatyasporErol Bulut

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 27 Kasım 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 25 Kasım 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017