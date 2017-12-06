06 Aralık 2017 Çarşamba

Yönetimden diğer kartlara yasak!

Süper Lig’in 16. haftasında Malatya’da oynanacak olan Galatasaray müsabakasında, ev sahibi takım tribünlerine Yeni Malatyaspor Passolig kartı dışında başka kartla giriş yapılamayacak.

06 Aralık 2017 Çarşamba 12:20
Yönetimden diğer kartlara yasak!

  Süper Lig’in 16. haftasında oynanacak Galatasaray maçı öncesinde Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetimi tarafından Malatya kamuoyuna bir duyuru paylaşıldı. Sarı-kırmızılı yönetim, sahasında oynadığı Beşiktaş maçında Malatyalı taraftarların yaşadığı sıkıntıları göz önüne alarak, Galatasaray müsabakası öncesi Passolig düzenlemesine gittiğini açıkladı. Buna göre Malatya’da oynanacak Galatasaray müsabakasında ev sahibi takım tribünlerine Yeni Malatyaspor Passolig kartı dışında başka kartla giriş yapılamayacak.

“TARAFTARIN ZARAR GÖRMESİNİ ENGELLEMEK”
  Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından paylaşılan açıklamada, “Beşiktaş maçında yaşadığımız problemlerden dolayı kulübümüz ve taraftarlarımızın bizden kaynaklanmayan sebeplerle zarar görmesini engellemek için, 17 Aralık Pazar günü saat 16.30’da kendi sahamızda oynayacağımız Galatasaray maçı öncesi bazı iyileştirmeler yapmamız zaruri hale gelmiştir. Kulübümüz Yönetim Kurulu’nun almış olduğu karar sonrası ev sahibi takım tribünlerine "Yeni Malatyaspor Passolig kartları" dışında hiç bir takımın Passolig kartıyla geçiş olmayacaktır. Taraftarlarımızın mağdur olmaması için maç öncesi Yeni Malatyaspor Passolig kartlarını temin etmeleri gerekmektedir” sözlerine yer verildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
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