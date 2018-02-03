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YÖNETİMDEN CEZA AÇIKLAMASI!

PFDK’nın vermiş olduğu cezaya büyük tepki gösteren Malatyalı taraftarları bilgilendiren yönetim resmi siteden bir açıklama yaparak, alınan 60 bin liralık cezanın gerekçesini açıkladı.

YÖNETİMDEN CEZA AÇIKLAMASI!

PFDK’nın vermiş olduğu cezaya büyük tepki gösteren Malatyalı taraftarları bilgilendiren yönetim resmi siteden bir açıklama yaparak, alınan 60 bin liralık cezanın gerekçesini açıkladı.

busabahmalatya
busabahmalatya
03 Şubat 2018 Cumartesi 12:43
YÖNETİMDEN CEZA AÇIKLAMASI!

Yeni Malatyaspor Kulübü adına Asbaşkan ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz’ün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yeni Malatyaspor- D. G. Sivasspor karşılaşmasından dolayı kulübümüze verilen 60.000 TL cezayla ilgili kamuoyunda yanlış anlaşılmadan dolayı bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur.   Ülkemizin son yıllarda yaşamış olduğu hain saldırılar ve planlara karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin Operasyonu ve Kahraman Mehmetçiğimizin hainleri yerle yeksan etmesinin haklı gururunu tüm camia olarak yaşamaktayız. Bu hassas dönemden geçerken bazı bilgilerin doğru yansıtılması ve bilgilendirilmesi kanısındayız. Türkiye Futbol Federasyonu her maç takımlara sahaya çıkarken Metmetçiğimizi destekler nitelikte ayrı ayrı pankart göndermekle birlikte, federasyonumuz bu konuda bizi ve diğer takımları destekleyici bilgiler vermektedir.  Kulübümüze verilen ceza tamamiyle talimatlara uymama cezası olup, sevgili taraftarlarımızın yaptığı o muhteşem Asker Selamı ile ilgili değildir.  Kulübümüze cezanın 15.000 TL'si sahaya geç çıkma, 45.000 TL'si de golden sonra kale arkasındaki seyircimizin sahaya atlama cezası olarak verilmiştir. Taraftarlarımızın hassasiyetini anlıyor ve destekliyoruz. Biz Evkur Yeni Malatyaspor olarak, Hakkın yolundan ayrılmayarak Hakkaniyet denizinde yüzmeyi tercih ederiz.”

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
PFDKMalatyaCeza
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