Sarı kırmızılı kulüpte, basın sözcülüğü görevinde iken yönetim tarafından azledilen Seyit Doğan’ın yanı sıra, Sivasspor müsabakasının ardından da Yurtdışı İlişkiler Sorumlusu Rıza Ataş, Mali İşlerden Sorumlu As Başkan Ahmet Güler, Futbol Şube Sorumlusu As Başkan Ednan Çoban ve As Başkan Ahmet Bağdat, istifa ettiklerini açıklamıştı.

KİMLER AYRILDI, YERİNE KİMLER GELDİ?

Görevden ayrılmaların kulüpte herhangi bir soruna yol açmayacağını belirten kulüp başkanı Adil Gevrek, önceki gün yönetim kurulu toplayarak, yönetimi ve görev dağılımını yeniden gerçekleştirdi. Yönetim kuruluna istifalarını tebliğ eden Rıza Ataş, Ednan Çoban, Ahmet Güler, Seyit Doğan ve Ahmet Bağdat’ın istifa dilekçeleri yönetim kurulu toplantısında kabul edilerek, yedek yönetim kurulu üyelerinden Hamit Sürmeli, Ahmet Perk, Burak Çakır, Gökhan Çelik ve Nusret Çaylak’ın asil üyeliğe geçmelerine karar verildi.

İŞTE YENİ YÖNETİM...

Yeni Malatyaspor’da görev dağılımı ise şöyle: Adil Gevrek-Başkan, Aykut Küçük-İkinci Başkan, Baki Budakoğlu-Genel Sekreter, Seyit Aybak-Asbaşkan, Aziz Yalçınkaya-Asbaşkan-Reklam ve Pazarlama Sorumlusu, Mehmet Koçyiğit-Asbaşkan-Mali İşler Sorumlusu, Erdal Gündüz-Asbaşkan-Basın Sözcüsü, Ahmet Perk-Asbaşkan, Burak Çakır-Futbol Şube Sorumlusu, Gökhan Çelik-Genel Kaptan, Hamit Sürmeli-Proje ve Yatırım Sorumlusu, Hüseyin Bayhan-Halkla İlişkiler Sorumlusu, Mehmet Maden-Altyapı Sorumlusu, Nusret Çaylak-Kamp ve Organizasyon Sorumlusu, Müslüm Boztaş-Stat ve Tesisler Sorumlusu.

FATİH AVCI