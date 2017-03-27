TOKi tarafından yapılan stadyumda son durumu görmek için bir ziyaret gerçekleştiren Yeni Malatyaspor yönetimi ve teknik heyeti çalışmalarda sona gelinen stadyumun zeminini bir süre inceledi. Yeni stadyumun son halini oldukça beğenen Başkan Gevrek, yüklenici firma yetkilisinden çalışmaların seyrini sordu. Yüklenici firma yetkilisinin ‘statta her şey hazır lakin zeminin biraz daha oturması lazım’ demesi üzerine teknik heyetle konuşan Başkan Gevrek, erkenden stada girip zemini bozmanın doğru olmayacağını yanındakilerle de paylaştı.



“Biraz daha beklemekte yarar var”

Stat incelemesiyle ilgili konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Gevrek, “Malatya önemli bir tesis kazandı. Gerçekten stadımız muhteşem bir kompleks olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu stadyumda Allah büyük başarılar yaşamamızı nasip eder inşallah. Stadımızın zemini henüz oturmamış. Yaklaşık 1 aylık bir süreç daha gerekiyor gibi. Bu da burada şuan için maç oynanmasının kolay olmadığını gösteriyor. Biz erkenden girip zemini bozmak istemiyoruz. Bunun için biraz daha beklemekte yarar var” diye konuştu.

İHA