Dün gece Antalya kampında futbolcular ve teknik heyetle görüşen kulüp başkanı Adil Gevrek, kulüp müdürü Selçuk Günaydın, sportif direktör Ali Ravcı’nın da fikrini aldıktan sonra maçın Malatya İnönü Stadı’nda oynanmasında karar kıldı. Başkan Gevrek stat konusundaki kararını BUSABAH’a açıkladı.
Buna göre Yeni Malatyaspor – Sivasspor 14 Ocak Cumartesi günü saat 16.00’da Malatya İnönü Stadı’nda oynanacak.
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