09 Ocak 2017 Pazartesi

Yönetim ve teknik heyet kararını verdi...Sivas maçı o statta oynanacak!

TFF 1. Lig’de ikinci yarının ilk haftası olan 17. Hafta müsabakası Yeni Malatyaspor ile Sivasspor arasında oynanacak. Günlerdir süren tartışmalara son noktayı tartışmaları başlamasına neden olan Kulüp Başkanı Adil Gevrek koydu.

09 Ocak 2017 Pazartesi 11:18
Yönetim ve teknik heyet kararını verdi...Sivas maçı o statta oynanacak!

Dün gece Antalya kampında futbolcular ve teknik heyetle görüşen kulüp başkanı Adil Gevrek, kulüp müdürü Selçuk Günaydın, sportif direktör Ali Ravcı’nın da fikrini aldıktan sonra maçın Malatya İnönü Stadı’nda oynanmasında karar kıldı. Başkan Gevrek stat konusundaki kararını BUSABAH’a açıkladı.

Buna göre Yeni Malatyaspor – Sivasspor 14 Ocak Cumartesi günü saat 16.00’da Malatya İnönü Stadı’nda oynanacak. 

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