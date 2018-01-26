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Yönetim taraftardan memnun!

Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Seyit Aybak, taraftarın desteklerini hiçbir zaman esirgemediğini belirterek, “TFF 1. Lig’de ve Süper Lig’de inişli çıkışlı dönemlerimizde taraftarımız desteğini hiçbir zaman eksik etmedi” diye konuştu.

Yönetim taraftardan memnun!

Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Seyit Aybak, taraftarın desteklerini hiçbir zaman esirgemediğini belirterek, “TFF 1. Lig’de ve Süper Lig’de inişli çıkışlı dönemlerimizde taraftarımız desteğini hiçbir zaman eksik etmedi” diye konuştu.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
26 Ocak 2018 Cuma 11:42
Yönetim taraftardan memnun!

Süper Lig’e bu sezon yükselen ve iyi bir grafik çizen Yeni Malatyaspor’da Asbaşkan Seyit Aybak açıklamada bulundu. Yeni Malatyaspor’un 12 yıl sonra Süper Lig’e yükseldiğini hatırlatan Aybak, “Bizler yönetim olarak bir hedef belirledik ve 3 senelik bir plan yaptık. Hedefimiz ligde kalmak ve bunun çabasını oynadığımız futbolla gösterdik. Belirlediğimiz hedefleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Osmanlıspor’la geçtiğimiz hafta berabere kaldık. Bu hafta Sivasspor ile evimizde oynayacağız. İnşallah ikinci yarının sahamızdaki ilk maçında galibiyetle ayrılarak hedeflerimize ulaşmak istiyoruz” dedi.

“BULUT’UN GELİŞİYLE TAKIMIMIZ OTURDU”

Erol Bulut’un gelişiyle takımlarının oturduğunu ve sistemli bir şekilde hareket ettiklerini söyleyen Seyit Aybak, “Yeni stadımızda oynadığımızdan beri taraftarlar bizi yalnız bırakmıyor. 12. adam olarak görevlerini yerine getiriyor. Bizlere büyük katkıları var. İnşallah önümüzdeki maçlarda galibiyetler alarak belirlediğimiz hedeflere yaklaşmak ve ligi istediğimiz yerde bitirmek istiyoruz” diye belirtti.

“FUTBOLCUYU İYİ HAZIRLAMALISINIZ”

Futbolcuyu moral motivasyon iyi hazırlamazsanız başarı getiremeyeceğini anlatan Aybak, “Bizler bunun bilincindeyiz. Başkanımızda bunun bilincinde. Bu motivasyonu başkanımız ve teknik direktörümüz devamlı sağlamakta. Bu motivasyonların neticesinde de başarı geliyor” şeklinde konuştu.

“TARAFTAR DESTEĞİNİ EKSİK ETMİYOR”

Taraftarların her zaman 12. adam pozisyonunda olduğunu ve haklı olarak devamlı galibiyet istediğini dile getiren Seyit Aybak, “Taraftarlarımız her daim bizlere iyi destek veriyor. TFF 1. Lig’de inişli çıkışlı dönemlerimizde taraftarımız desteğini hiçbir zaman eksik etmedi. Takımımızda bunu bilerek müsabakalara çıktı ve başarı elde etti. Taraftarımız bize büyük maçlarda çok güzel destek sağlıyor. Yeni Malatyaspor doğu ve güneydoğunun tek temsilcisi. Bunun bilincinde hareket ederek dışarıdan da taraftar alıyoruz. Taraftarlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Bizlere hiçbir zaman desteklerini esirgemiyorlar” diye belirtti. busabahmalatya.com 

İHA

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