Yeni Malatyaspor Antalya/Belek kampını sürdürürken, transfer komitesi de boş durmuyor. Şu ana kadar yapılacağı açıklanan 3 nokta transferden herhangi birine imza attırılamamış olması camiayı tedirgin ederken, yönetimin alttan alta pazarlık masasında olduğu ortaya çıktı.

BU SEZON 16 MAÇTA 10 GOL!

Teknik direktör Erol Bulut’un onay verdiği isimlerle görüşen transfer komitesi, kamuoyundan sır gibi sakladığı dış transferlerle 10 gündür yoğun bir şekilde telefon trafiği içersine girdi. Her transfer döneminde olduğu gibi BUSABAH’ın radarından kaçamayan yönetimin hedefindeki ismin Romen golcü Claudiu Keseru olduğu öğrenildi. Bulgaristan Parva Ligi’nde yer alan Ludogorets takımında forma giyen yıldız santraforu Avrupa’da tanımayan yok. Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Ludogorets ile bu ligde de goller kaydeden Claudiu Keseru, sadece bu sezon ilk yarıda 16 maçta 10 gol attı.

TEK SORUN 400 BİN AVRO BONSERVİS

31 yaşında olan Keseru, geçtiğimiz sezonu ise 17 golle tamamladı. 1.81 boyundaki yıldız isim sol ayaklı ve merkez santrafor olarak görev yapıyor. Rumen milli takımında 22 maçta 6 gol kaydeden Keseru, hem Türkiye’den hem de Avrupa’dan birçok takımın kıskacında. Elini çabuk tutmak isteyen Yeni Malatyaspor yönetimi, Ludogorets’in 400 bin avro bonservis bedeli istemesine karşın beklemeye geçti. Oyuncuya ödeyeceği ücret konusunda futbolcunun menajeriyle anlaşan transfer komitesi, tüm pazarlığını Rumen yıldızın kulübüyle yapıyor. Bu hafta içinde transferi mutlu sonla bitirmek isteyen başkan Adil Gevrek’in yöneticilerden kesin sonuç istediği öğrenilirken, teknik direktör Erol Bulut’un da başarılı golcüyü beklediği ifade edildi.

FATİH AVCI