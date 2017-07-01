Yeni Malatyaspor’da tüm saatler 2 gün sonra gerçekleştirilecek olağan mali genel kurula ayarlandı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda yapılacak mali genel kurul kulüp delegelerinin çoğunluğunun katılımıyla başlayacak.

TÜM HESAPLAR DETAYLARIYLA AÇIKLANACAK

Kulüp Divan Kurulu Başkanvekili Naci Şavata’nın oturumuyla başlayacak mali genel kurulda Yeni Malatyaspor yönetimi 2016 – 2017 sezonunda ekonomik ve sportif açıdan oylamaya sunularak ibra edilecek. Adil Gevrek yönetimi ekonomik açıdan aklanırsa, Süper Lig için oluşturulacak yeni bütçe delegelerin oylarına sunularak belirlenmiş olacak. TFF gelirleri, reklam, sponsorluk ve diğer anlaşmalardan alınan kaynaklar, şampiyonluk pirimi giderleri, futbolcu ödemeleri, kamp ve diğer masraflar gibi kulübün gelir gider tablosu delegelerle detaylı bir şekilde paylaşılmış olacak.

BAŞKAN YENİ YETKİLER İSTEYEBİLİR

Ekonomik açıdan aklanıp, yeni dönemde istediği yetkilerle mali genel kuruldan güvenoyu alarak ayrılmayı planlayan başkan Adil Gevrek’in en büyük kozu ise 3 yılda 2. Lig’den Süper Lig seviyesine çıkan takımın başarısı ve kulübün borçlandırılmadan büyüyen ekonomik yapısı. Bunun yanından siyasilerin tam desteğini de arkasına alan Gevrek, kongrede yeni tesis projesini anlatarak uygulanması için salondakilerden destek isteyecek. Kulüpte sportif direktör Ali Ravcı ve kulüp müdürü Selçuk Günaydın başta olmak üzere tüm çalışanlar kongreye hazırlık yaparken, başkan ve yönetim kurulunun bugünden itibaren Malatya’ya gelip tüm konuları masaya yatırması bekleniyor.







FATİH AVCI