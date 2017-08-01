01 Ağustos 2017 Salı

UYANIK OLACAĞIZ!

Yönetim kombine ve reklam fiyatlarını açıkladı

Yeni Malatyaspor taraftarının dört gözle beklediği kombine fiyatları ve tek maçlık giriş ücretleri açıklandı. Sarı kırmızılı yönetim en pahalı kombine fiyatını 500 lira ile batı alt tribününde yaparken, en düşük ücretse 170 lirayla kale arkaları olarak bilinen güney-kuzey alt ve üst tribünlerinde belirlendi.

01 Ağustos 2017 Salı 10:47
Yönetim kombine ve reklam fiyatlarını açıkladı

  Yeni Malatyaspor Kulübü yazılı bir açıklama yaparak, Malatyalı futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği kombine, tek maçlık giriş ücreti ve belirlediği reklam fiyatlarını kamuoyuyla paylaştı. 2017-2018 sezonunda tüm maçlar için bilet fiyatları Batı Alt Tribünü: 30.00, Batı Üst Tribünü: 20.00, Doğu Alt Tribünü: 25.00, Doğu Üst Tribünü: 15,00, Güney Alt Tribünü: 10.00, Güney Üst Tribünü: 10.00, Kuzey Alt Tribünü: 10.00, Kuzey Üst Tribünü: 10.00 lira olarak açıklandı.

Kale arkaları, doğu ve batı tribünü diye adlandırılan eski adıyla maraton ve kapalı olarak bilinen tribünlerde kombine satışına gidecek yönetim, kombine fiyatlarını ise şöyle belirledi: Doğu Alt Tribünü Kombine Fiyatı: 400.00, Batı Alt Tribünü Kombine Fiyatı: 500.00, Kale Arkası Kombine Fiyatı: 170.00 Türk lirası.

Led Pano Reklam ücretinde ise iki farklı tarife belirleyen kulüp, sezonluk 1 dakikalık ücreti 60.000,00 lira, maç başına ise 1 dakikalık ücreti: 3.530,00 lira olarak açıkladı. Sezonluk Led Reklam Panosu almayanlar için 4 büyük maçlardaki dakika tarifesinin değişebileceğini aktaran yönetim, kombine satışlarının ise E-bilet sisteminin Yeni Stadyuma kurulması akabinde başlayacağını duyurdu.

HABER MERKEZİ
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