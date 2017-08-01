Yeni Malatyaspor Kulübü yazılı bir açıklama yaparak, Malatyalı futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği kombine, tek maçlık giriş ücreti ve belirlediği reklam fiyatlarını kamuoyuyla paylaştı. 2017-2018 sezonunda tüm maçlar için bilet fiyatları Batı Alt Tribünü: 30.00, Batı Üst Tribünü: 20.00, Doğu Alt Tribünü: 25.00, Doğu Üst Tribünü: 15,00, Güney Alt Tribünü: 10.00, Güney Üst Tribünü: 10.00, Kuzey Alt Tribünü: 10.00, Kuzey Üst Tribünü: 10.00 lira olarak açıklandı.

Kale arkaları, doğu ve batı tribünü diye adlandırılan eski adıyla maraton ve kapalı olarak bilinen tribünlerde kombine satışına gidecek yönetim, kombine fiyatlarını ise şöyle belirledi: Doğu Alt Tribünü Kombine Fiyatı: 400.00, Batı Alt Tribünü Kombine Fiyatı: 500.00, Kale Arkası Kombine Fiyatı: 170.00 Türk lirası.

Led Pano Reklam ücretinde ise iki farklı tarife belirleyen kulüp, sezonluk 1 dakikalık ücreti 60.000,00 lira, maç başına ise 1 dakikalık ücreti: 3.530,00 lira olarak açıkladı. Sezonluk Led Reklam Panosu almayanlar için 4 büyük maçlardaki dakika tarifesinin değişebileceğini aktaran yönetim, kombine satışlarının ise E-bilet sisteminin Yeni Stadyuma kurulması akabinde başlayacağını duyurdu.

HABER MERKEZİ