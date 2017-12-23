Göndereceğimiz ve alacağımız futbolcular olacak" dedi. Takımdaki son durum ve yaklaşan devre arası transferiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Gevrek, Galatasaray galibiyetiyle kötü süreci geride bıraktıklarını belirtti. Gevrek, "Göndereceğimiz ve alacağımız futbolcular olacak. Tabi bu takviyeler makul ölçülerde olacak. Mevcut kadromuz zaten başarılı ve biz bu oyuncularımıza güveniyoruz. Transferle ilgili Erol Hoca’mızın bize sunduğu bir liste var. Biz bu listenin kulübe hem ekonomik olarak hem de faydalı olması anlamında çok şey katacağını düşünüyoruz. Açıkçası transferde Erol Hocamıza güveniyorum. Şu an konuşmak doğru olmaz, önümüzde Kayserispor maçı var. İnşallah Kayserispor maçını kazanarak devre arasına girmek istiyoruz" diye konuştu.

İHA