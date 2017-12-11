11 Aralık 2017 Pazartesi

Yönetim görevden almıyor, hoca istifa etmiyor, Yeşilyurt kaybetmeye devam ediyor! Araban’a da yenildiler!

Bölgesel Amatör Lig’de önlenemez düşüşü devam eden Yeşilyurt Belediyespor dün de kendi evinde grubun iddiasız takımı Araban’a 3 – 2 kaybetti. Son 4 maçında galibiyeti unutan lacivert beyazlılar 11 maçta 4. yenilgisini aldı. Lider Adıyaman ile puan farkı 13’e çıkarken, ne yönetim başarısızlığın faturasını kesti, ne de teknik heyet istifa etti. Malatya spor camiası artık Yeşilyurt Belediyesi futbol takımının hangi hedefle, neden var olduğunu sorguluyor...

11 Aralık 2017 Pazartesi 11:43
Yönetim görevden almıyor, hoca istifa etmiyor, Yeşilyurt kaybetmeye devam ediyor! Araban’a da yenildiler!

  Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Lig (BAL) 2.Grup’ta mücadele eden Yeşilyurt Belediyesispor, Gaziantep temsilcisi Araban Belediyespor’a 3-2 mağlup oldu. Yeşiltepe Stadı oynanan karşılaşmada iki kez yenik duruma düşmesine rağmen eşitliği yakalayan Mavi-Beyazlılar, Araban Belediyesispor’un 3. golüne engel olamayınca sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

ARABAN KAÇTI, YEŞİLYURT YETİŞEMEDİ!
  Batman bölgesi hakemi Yunus Emre Bulut’un yönettiği karşılaşmaya ev sahibi Yeşilyurt Belediyespor, Önder, Mehmet Ali, Yunus Emre, Bedrettin, Erhan, Harun, Cuma, Abdulvahap, Royal, Murat Avcu ve Erdal on biriyle çıktı. 29. dakikada Emrah’ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçen Araban Belediyespor, ev sahibi takımdan Royal’ın 55. dakikadaki golüne engel olamayınca maçta skor 1-1 oldu. Ancak konuk takım 57. dakikada bu kez Rufat’ın attığı golle skoru 2-1’e taşıdı. Yeşilyurt Belediyespor bu gole cevap vermek için gecikmedi ve Mert Ali Turgut attığı golle bir kez daha maça eşitliği getirdi. Maçı bırakmayan Araban Belediyespor 71. dakikada Orhan ile bir kez daha öne geçerek maçı 3-2 kazandı. Yeşilyurt Belediyespor aldığı bu yenilgiyle galibiyet hasretini 4 haftaya çıkardı. 

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Anahtar Kelimeler: BusabahYeşilyurt Belediyespor

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