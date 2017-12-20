20 Aralık 2017 Çarşamba

Yönetim, Erol Bulut ve Yalçın görüştü, anlaştı! Kaptan kampa katılacak

Performansıyla ve Malatya’yı sahiplenişiyle taraftarların kısa sürede sempatisini kazanan Yalçın Ayhan’ın kadro dışı kalması en çok sarı kırmızılıları üzmüştü. Son 5 resmi maçta takımından yalnız kalan kaptana af yolu açıldı.

20 Aralık 2017 Çarşamba 13:00
Yönetim, Erol Bulut ve Yalçın görüştü, anlaştı! Kaptan kampa katılacak

  Yeni Malatyaspor taraftarına müjdeli haberi ilk olarak Adil Gevrek verdi. Basın mensuplarıyla kahvaltıda buluşan başkan Adil Gevrek, Yalçın ile bir araya geldiklerini ve karşılıklı olarak anlaşarak yıldız futbolcuya 10 gün izin verdiklerini belirtti.

Ancak görüşmelerin detayına BUSABAH ulaştı. Galatasaray maçı öncesi Malatya’da Yalçın ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştiren başkan Adil Gevrek, Yalçın Ayhan ile devam etmek istediklerini, yaşanan olumsuz süreci geride bırakmak istediklerini belirtti. Kadro dışı olayının ve takımdan ayrı kalmasının kendisini de üzdüğünü ifade eden Yalçın Ayhan’ın devre arasına kadar izin istediği öğrenildi. Hem takımdaki havayı dağıtmamak hem de kendisini ikinci yarıya hazırlamak için başkandan kampa kadar izin alan Yalçın Ayhan bu görüşme üzerine İstanbul’a gitti.

Daha önce sportif direktör Ali Ravcı ve teknik direktör Erol Bulut ile görüşen Yalçın Ayhan ile ilgili yönetim ve teknik heyet yıldız oyuncunun Antalya kampıyla birlikte kapma katılmasına ve kadro dışı sürecinin bu şekilde sonuçlandırılmasına sıcak bakıyor.

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni MalatyasporYalçın Ayhan

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