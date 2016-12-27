Bu kez işi sağlama almak isteyen sarı kırmızılılar, dış transferde Sezer Özmen’den sonra diğer bombaları da patlatmaya hazırlanıyor. İshak Doğan, Ergün Teber, Umut Sözen, Beykan, Gökhan Karadeniz ve yabancı bir pivot santrafor için görüşmelerini sürdüren yönetim, tüm futbolculardan olumlu yanıt alırken, imza için kampın başlamasını bekliyor...

TFF 1. Lig’de ilk yarıyı 30 puanla lider Göztepe’nin 1 puan ve basamak altında bitiren Yeni Malatyaspor’da rota devre arasında yapılacak takviyelere çevrildi. Adil Gevrek ve İrfan Buz’un hedefi doğrudan şampiyonluk olarak güncellemesinden sonra harekete geçen yönetim kurulu, dış transferde Süper Lig kadrosu oluşturmak için adeta olağan üstü hal ilan etti. Ekonomik olarak şartları zorlayıp, gerekirse tüm yönetimden yeniden ellerini cebine atmasını isteyecek başkan Adil Gevrek, yapılacak takviyelerde ise yanılmak istemiyor.

GÜNDEMDEKİLER YILDIZ İSİMLER!

Ligin ilk yarısında özellikle yedek kulübenin zengin olmamasından dolayı kritik maçlar kaybeden Yeni Malatyaspor’un ikinci yarı sezon kadrosu Göztepe, Sivas ve Eskişehir ile yarışacak hale getirilecek. Bunun için doğrudan katkı yapacak isimlerle görüşen transfer komitesi, stoper Sezer Özmen’den sonra diğer isimleri de sarı kırmızılı yapmaya çok yakın. Ankaragücü’nde parlayan, Trabzonspor’a kadar yükselen sol bek İshak Doğan, Karabükspor’da şans bulamayan, 250 Süper Lig maçı olan Ergün Teber, Göztepe’de mutsuz olduğu öğrenilen Gökhan Karadeniz, Altınordu’dan ayrılan Umut Sözen ve yabancı bir pivot santrafor ile ön görüşmelerini gerçekleştiren transfer komitesi her oyuncudan olumlu yanıt aldı.

FUTBOLCULARIN HEPSİ OLUMLU CEVAP VERDİ

Yeni Malatyaspor’un borçsuz yapısı ve takımın şampiyonluk potasında olması tüm futbolcuların gelmek için sabırsızlanmasına neden olurken, sarı kırmızılı yönetimin ise hata yapmamak için kamp başlangıcını beklediği öğrenildi. Bazı isimlerde Süper Lig takımlarının devreye girmesi hem fiyat artmasına hem de kafa karışıklığına neden olurken, yönetimin en geç 10 Ocak’a kadar transferi büyük ölçüde tamamlaması bekleniyor. Teknik Direktör İrfan Buz, Sportif Direktör Ali Ravcı ve başkan Adil Gevrek’in onayı ile alınacak isimler belirlenirken, para pazarlığını ise son kez Adil başkanın yaptığı öğrenildi.

FATİH AVCI