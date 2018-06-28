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Yolculuk yarın başlıyor

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını kendi evinde sürdürüyor. İki etaplı kamp programı çerçevesinde ön hazırlığını Malatya’da yapan sarı-kırmızılılar yarın yapacağı son çalışmanın ardından Bolu’ya hareket edecek.

Yolculuk yarın başlıyor

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını kendi evinde sürdürüyor. İki etaplı kamp programı çerçevesinde ön hazırlığını Malatya’da yapan sarı-kırmızılılar yarın yapacağı son çalışmanın ardından Bolu’ya hareket edecek.

28 Haziran 2018 Perşembe 12:56
Yolculuk yarın başlıyor

Spor Toto Süper Lig’in 2018-2019 sezonu hazırlıklarına 25 Haziran Pazartesi günü başlayan Yeni Malatyaspor, dün geçekleşen sağlık kontrolünün ardından yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Nurettin Soykan Tesisleri’nde 20 dolayında futbolcunun katıldığı çalışmalarda altyapıdan gelen oyuncularında olduğu gözlendi. Geride kalan sezonun devre arasında kiralık olarak başka takımlara gönderilen kaleci Emre Selen, Murat Akça, Furkan Yiğit ve Ferhat Canlı gibi futbolcuların da hazır bulunduğu idmanda teknik direktör Erol Bulut’un bu isimleri 1. Etap Bolu Kampı kafilesine dahil edeceği belirtildi. Dün öğlen saatlerinde sağlık kontrolünden geçen sarı-kırmızılı oyuncular akşam saatlerinde hafif tempoda idman yaptı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha futbolcular daha sonra tam sahada 5’e 2 pas çalışması yaptı. Yarın yapılacak son çalışmayla ön hazırlıklarını tamamlayan Yeni Malatyasporlu teknik heyet ve oyuncular ilk etap kamp çalışmalarına başlamak üzere 1 günlük izin yaparak Pazar günü Bolu’da toplanacak.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
YENİMALATYASPORSüperlig
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