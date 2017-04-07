07 Nisan 2017 Cuma

Yolculuk bugün!

Ümraniyespor maçı hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı’nda sürdüren Yeni Malatyaspor yine eksik çalıştı.

07 Nisan 2017 Cuma 11:26
Yolculuk bugün!

  Fransa’da bulunan Ayite ve tedavisine kulüp tesislerinde devam edilen kaleci Ertaç antrenmana katılmazken, takımın diğer oyuncuları çalışmada yer aldı. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından kısa bir 5’e 2 oynayan futbolcular, daha sonra antrenmanın ikinci bölümüne geçti. Bu bölümde pas, koordinasyon ve şut içeren çalışmaları iki gruba ayrılarak gerçekleştiren oyuncular, son bölümde ise daraltılmış alanda çift kale maç yaptı. Sakatlıktan çıkan Sadık ve Ferhat’ın tamamen düzelip takımın tüm idman programını başarıyla uygulaması dikkat çekti. Ümraniye maçının Malatya’daki son çalışmasını yarın kendi tesislerinde yapacak sarı kırmızılılar akşam uçağıyla direkt İstanbul’a gidecek.

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 07 Nisan 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 06 Nisan 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya