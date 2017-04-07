Fransa’da bulunan Ayite ve tedavisine kulüp tesislerinde devam edilen kaleci Ertaç antrenmana katılmazken, takımın diğer oyuncuları çalışmada yer aldı. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından kısa bir 5’e 2 oynayan futbolcular, daha sonra antrenmanın ikinci bölümüne geçti. Bu bölümde pas, koordinasyon ve şut içeren çalışmaları iki gruba ayrılarak gerçekleştiren oyuncular, son bölümde ise daraltılmış alanda çift kale maç yaptı. Sakatlıktan çıkan Sadık ve Ferhat’ın tamamen düzelip takımın tüm idman programını başarıyla uygulaması dikkat çekti. Ümraniye maçının Malatya’daki son çalışmasını yarın kendi tesislerinde yapacak sarı kırmızılılar akşam uçağıyla direkt İstanbul’a gidecek.

FATİH AVCI