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YOLCULUK BUGÜN BAŞLIYOR

Süper Lig’in 28. haftasında cuma günü saat 20.00’de deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar 3 puan parolasıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar bugün öğlen yapacağı son çalışmanın ardından akşam saatlerinde İstanbul’a gidecek.

YOLCULUK BUGÜN BAŞLIYOR

Süper Lig’in 28. haftasında cuma günü saat 20.00’de deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar 3 puan parolasıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar bugün öğlen yapacağı son çalışmanın ardından akşam saatlerinde İstanbul’a gidecek.

05 Nisan 2018 Perşembe 12:52
YOLCULUK BUGÜN BAŞLIYOR

Yeni Malatyaspor’da 28. haftanın açılış maçında cuma günü deplasmanda oynanacak Medipol Başakşehir mücadelesi öncesi ilk on birin değişmez iki ismi Godson Azubuike ve Khalid Boutaib’in sakatlığı moralleri bozdu. Geçen hafta oynanan Gençlerbirliği müsabakasında sakatlanan ve bu hafta yapılan antrenmanlara çıkamayan iki oyuncunun yarın yapılacak çalışmaya çıkacakları ve son durumlarına bakılarak Başakşehir kafilesine dahil edilip edilmeyeceklerine karar verileceği belirtildi.
Sağ ayak bileğinden sakatlığı bulunan Khalid ve kasık bölgesinde ödem tespit edilen Azubuike’nin kulüp Sportif Direktörü Ali Ravcı ile yaptıkları görüşmede, cuma günkü maçta oynamak istediklerini paylaştıkları öğrenildi. Yeni Malatyaspor’un bugün öğlen yapacağı çalışmanın ardından akşam saatlerinde İstanbul’a gidecek. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigBaşakşehirYeni Malatyaspor
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