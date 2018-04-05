YOLCULUK BUGÜN BAŞLIYOR

Yeni Malatyaspor’da 28. haftanın açılış maçında cuma günü deplasmanda oynanacak Medipol Başakşehir mücadelesi öncesi ilk on birin değişmez iki ismi Godson Azubuike ve Khalid Boutaib’in sakatlığı moralleri bozdu. Geçen hafta oynanan Gençlerbirliği müsabakasında sakatlanan ve bu hafta yapılan antrenmanlara çıkamayan iki oyuncunun yarın yapılacak çalışmaya çıkacakları ve son durumlarına bakılarak Başakşehir kafilesine dahil edilip edilmeyeceklerine karar verileceği belirtildi.

Sağ ayak bileğinden sakatlığı bulunan Khalid ve kasık bölgesinde ödem tespit edilen Azubuike’nin kulüp Sportif Direktörü Ali Ravcı ile yaptıkları görüşmede, cuma günkü maçta oynamak istediklerini paylaştıkları öğrenildi. Yeni Malatyaspor’un bugün öğlen yapacağı çalışmanın ardından akşam saatlerinde İstanbul’a gidecek. busabahmalatya.com