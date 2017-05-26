Süper Lig’e çıkarak bundan böyle Avrupa’nın sayılı ligleri arasında yer alacak Yeni Malatyaspor’da tepeden tırnağa zorlu bir süreç camiayı bekliyor. Kulüp başkanı Adil Gevrek’in kendi önünü görüp görememesinden, teknik direktör İrfan Buz ve oyuncuların durumu, TFF’den gelecek paralar, yapılacak transferler ve tesisleşme hamleleri gibi önemli konular belirsizlikten çıkarılarak, doğru ve planlı bir şekilde çözüm istiyor.

GEVREK YİNE DESTEK İSTİŞARE TURLARINA ÇIKACAK

Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e çıkmasıyla yönetim de kendi içersinde yavaş yavaş süreci netleştirmeye başladı. Bu kapsamda devam edeceğini yönetimi ile paylaşıp bunu ilk BUSABAH aracılığıyla kamuoyuna duyuran başkan Adil Gevrek, ilk olarak Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ak Parti MKYK üyesi Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile birer görüşme yapacak. Yeni dönem için yine her kesimden destek arayacak Gevrek, bu arada da futbolcuların prim ve maç başı ödemelerini yaparak, yaklaşık 8 milyonluk oyuncuya bağlı borcun tamamını TFF’den gelecek parayla kapatacak.

HAZİRAN’DA MALİ, OLURSA TEMMUZ’DA SEÇİMLİ KONGRE

Teknik Direktör İrfan Buz ile ilgili kararını 10 gün içinde vermesi beklenen Adil Gevrek, iç ve dış transfer görüşmelerine ise teknik heyetin durumunu netleştirdikten sonra başlayacak. TFF’den gelecek 50 milyonluk gelirin bir bölümünü haziran ayında kasasına koyacak kulüp için tesis adına yatırımlara hemen başlaması beklenen Gevrek, bir diğer taraftan da Ramazan Bayramı sonrası Mali Kongre hazırlıkları yapacak. Şimdilik güçlendirme kongresi düşünmediği öğrenilen Gevrek’in şehrin ileri gelenlerinden bu konuda bir talep olması halinde ise Temmuz içersinde bir seçimli kongre gerçekleştirebilecek.







FATİH AVCI