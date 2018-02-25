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YMS:1 Kardemir Karabükspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, evinde Kardemir Karabükspor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

YMS:1 Kardemir Karabükspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, evinde Kardemir Karabükspor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

busabahmalatya
busabahmalatya
25 Şubat 2018 Pazar 14:22
YMS:1 Kardemir Karabükspor: 0 (İlk yarı)

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
23. dakikada Aytaç'ın kullanıldığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Doria meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
32. dakikada Cem’in kullandığı serbest vuruşta top az farkla dışarı gitti.
44. dakikada ceza sahasına giren Adem şutunu çekti, kaleciden dönen topu Dening tamamlamaya çalıştı ancak bu kez de defans araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
45. dakikada Cissokho'nun ortasında altıpasta topla buluşan Aytaç gelişine vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

Stat: Malatya
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, İsmail Şencan xx, Volkan Ahmet Narinç xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Rahman Buğra xx, Mina xx, Doria xx, Cissokho xx, Murat Yıldırım xx, Aytaç xx, Diallo xx, Dening xx, Adem xx, Boutaib xx
Yedekler: Farnolle, Gökhan Akkan, Pereıra, Barazite, Eren, Azubuıke, Sincere, Berk, Gılberto, Mustafa
Teknik Direktör: Erol Bulut
Kardemir Karabükspor: Çağlar xx, Ferhat xx (Özgür dk. 5 xx), Traore xx, Skulason xx, Hakan Aslantaş xx, Anton xx, İshak xx, Leandro xx, Cem xx, Ibanez xx, Kage xx
Yedekler: Furkan, Tayyib, Stahl, Ahmet, Murat Akın, Özgür Yılmaz, Alican, Yusuf, Andrıı
Teknik Direktör: Levent Açıkgöz
Gol: Doria (dk. 23) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Doria, Dening (Evkur Yeni Malatyaspor), Ibanez, Traore (Karabükspor)

Son Güncelleme: 25.02.2018 15:32
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