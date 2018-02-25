YMS:1 Kardemir Karabükspor: 0 (İlk yarı)

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

23. dakikada Aytaç'ın kullanıldığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Doria meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

32. dakikada Cem’in kullandığı serbest vuruşta top az farkla dışarı gitti.

44. dakikada ceza sahasına giren Adem şutunu çekti, kaleciden dönen topu Dening tamamlamaya çalıştı ancak bu kez de defans araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

45. dakikada Cissokho'nun ortasında altıpasta topla buluşan Aytaç gelişine vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.



Stat: Malatya

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, İsmail Şencan xx, Volkan Ahmet Narinç xx

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Rahman Buğra xx, Mina xx, Doria xx, Cissokho xx, Murat Yıldırım xx, Aytaç xx, Diallo xx, Dening xx, Adem xx, Boutaib xx

Yedekler: Farnolle, Gökhan Akkan, Pereıra, Barazite, Eren, Azubuıke, Sincere, Berk, Gılberto, Mustafa

Teknik Direktör: Erol Bulut

Kardemir Karabükspor: Çağlar xx, Ferhat xx (Özgür dk. 5 xx), Traore xx, Skulason xx, Hakan Aslantaş xx, Anton xx, İshak xx, Leandro xx, Cem xx, Ibanez xx, Kage xx

Yedekler: Furkan, Tayyib, Stahl, Ahmet, Murat Akın, Özgür Yılmaz, Alican, Yusuf, Andrıı

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Gol: Doria (dk. 23) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Doria, Dening (Evkur Yeni Malatyaspor), Ibanez, Traore (Karabükspor)