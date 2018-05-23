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YMS tarihinde ilk!

Yeni Malatyaspor’a tarihinde ilk kez Türkiye Futbol Federasyonu tarafından UEFA Kulüp Lisansı verildi.

YMS tarihinde ilk!

Yeni Malatyaspor’a tarihinde ilk kez Türkiye Futbol Federasyonu tarafından UEFA Kulüp Lisansı verildi.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 11:20
YMS tarihinde ilk!

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler belli oldu. Yeni Malatyaspor tarihinde ilk kez UEFA Lisansı alarak, bu listede lisans alan kulüpler arasına adını yazdırdı. TFF Kulüp Lisans Kurulu yaptığı toplantıda lisans adayı kulüpleri, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda aranan Sportif, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali kriterleri yönünden inceledi ve 2018-2019 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.
Yapılan incelemeler sonucunda 20 Kulübün UEFA Lisansına başvurduğu görülüp, bunlardan Spor Toto Süper Lig'den Konyaspor, Beşiktaş A.Ş., Fenerbahçe A.Ş., Galatasaray A.Ş., Göztepe A.Ş., Kasımpaşa A.Ş., Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Başakşehir FK, Akhisarspor ile Spor Toto 1.Lig'den Çaykur Rizespor A.Ş. ve İstanbulspor A.Ş. UEFA Lisansı almaya hak kazandı. Yeni Malatyaspor Kulübü'nün UEFA Lisansı alması, sarı-kırmızılı camiada memnuniyetle karşılandı. Sarı-kırmızılı kulübün müdürü Selçuk Günaydın, UEFA Lisansı alınmasının mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporTÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUUEFA Kulüp Lisansı
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