YMS PERŞEMBE TOPLANACAK

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Trabzonspor karşısında aldığı 4-1'lik yenilgiyle haftayı puansız geçen Malatya ekibinde, teknik heyet tarafından futbolculara 3 gün izin verildi. Milli aradan dolayı ligin 27. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına perşembe günü yapacağı çalışmayla başlayacak sarı-kırmızılılarda, alınan kötü sonuçlar sonrası yönetimin teknik heyetle bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

“YEDİĞİMİZ ÇOK BASİT GOLLER VAR”

Takım olarak iki haftadır iyi oynamalarına rağmen basit bireysel hatalardan kaynaklı yenilgiler aldıklarını ifade eden Ravcı, “İki haftadır iyi oyunumuzun karşılığını alamıyoruz. Bakıldığında bireysel hatalardan dolayı yediğimiz çok basit goller var. Tabii durum böyle olunca takımın direnci çabuk düşüyor. Elbette ki yenilgiler üzücü, lakin biz bu tür yenilgilerin de olacağını öngörüyorduk. O yüzden bundan sonraki süreçte minimum kayıpla yolumuza devam etmek için elimizden geleni yapacağız. Moral bozmaya gerek yok. Taraftarımız rahat olsun. Bu futbolcu grubu bu süreci de en iyi şekilde atlatacaktır” dedi.



“OYUNCULAR 3 GÜNLÜK İZNE AYRILDI”

Ravcı, takımın milli aradan dolayı 3 gün izin yapacağını da belirterek, “Takımımız Trabzonspor maçının ardından 3 günlük izne ayrıldı. Malumunuz milli takımımızın oynayacağı maçlar nedeniyle lige 1 hafta ara verildi. Perşembe günü toplanıp, Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarına başlayacağız” diye konuştu. busabahmalatya.com