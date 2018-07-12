Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 39°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
89571
ALTIN
193.877
DOLAR
4.8336
STERLİN
6.3911
EURO
5.6476

YMS’ de TRANSFER GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Birinci etap kamp çalışmalarını tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor’da yönetim, 3-4 transfer daha gerçekleştirerek lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

YMS’ de TRANSFER GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Birinci etap kamp çalışmalarını tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor’da yönetim, 3-4 transfer daha gerçekleştirerek lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:57
YMS’ de TRANSFER GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Evkur Yeni Malatyaspor, Bolu’daki birinci etap kamp çalışmalarının yarın Topuk Yaylası'nda ikinci etap çalışmalarına başlayacak. Şu ana kadar 3 oyuncuyu renklerine bağlayan sarı-kırmızılılarda hedef, 3 veya 4 nokta transfer daha gerçekleştirerek lige iyi bir başlangıç yapmak.
Yeni sezonda da başarılı performans sergileyerek üst sıralarda olmayı hedefleyen E.Y. Malatyaspor'da bir numaralı gündem ise transfer. Bolu’daki kampın son günlerine katılan Başkan Adil Gevrek, Teknik Direktör Erol Bulut ve Sportif Direktör Ali Ravcı ile bir araya gelerek transfer konusunu masaya yatırdı. Gevrek’in görüşmeler doğrultusunda transfere hız vereceği öğrenildi. ( busabahmalatya.com )
 

İHA

Son Güncelleme: 12.07.2018 18:03
Anahtar Kelimeler:
EvkurSportif Direktör Ali RavcıTeknik Direktör ErolBaşkan Adil GevrekMalatyasporTransfer Görüşmeleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ringde zaferden zafere koşuyorlar
Ringde zaferden zafere koşuyorlar
Çınar’ı ziyaret ettiler
Çınar’ı ziyaret ettiler
U21’de heyecan başlıyor
U21’de heyecan başlıyor
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim