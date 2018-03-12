YMS'DE TRABZON MESAİSİ BAŞLIYOR

Fenerbahçe karşısında aldığı yenilgiyle 2 haftalık galibiyet serisi son bulan sarı kırmızılılarda Trabzonspor maçının hazırlıkları yarın yapılacak antrenmanla başlayacak.

Sakat ve cezalının olmadığı Malatya temsilcisinde 2 hafta aradan sonra gelen yenilgi moralleri bozarken, teknik sorumlu Erol Bulut’un maçtan sonra bazı futbolcuları uyardığı öğrenildi.

Müsabaka esnasında kendisine tepki gösteren taraftarlarla diyaloğa giren Khalid Boutaib’e tepki gösterdiği belirtilen Bulut’un, performansıyla beklentilerin altında kalan bazı isimlerin de dikkatini çektiği ifade edildi.

Bu arada Erol Bulut’un maç sonrası, “Taraftar bizim için çok önemli. Taraftar olmadan o coşkuyu arkanızda hissetmeden yol alamıyorsunuz. Taraftarımız normalde stadı doldurması gerekirken, maalesef stadımız dolmadı. Nedenlerini hepimiz biliyoruz. Hatalar yapılıyor. Sonuçta hatalardan öğrenmek gerekiyor, bu hataları öğrendiğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullanmasının, yönetimin tepkisine neden olduğu iddia ediliyor.

Sarı-kırmızılı yönetimin başarılı teknik adamı açıklamalarına dikkat etmesi konusunda uyarabileceği ifade ediliyor. busabahmalatya.com