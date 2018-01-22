YMS'DE HAZIRLIKLAR YARIN BAŞLIYOR

İkinci yarının ilk maçında Osmanlıspor ile 0-0 berabere kalarak puanını 23’e yükselten sarı-kırmızılılar, maçın ardından 2 günlük izne ayrıldı. Yarın Malatya’da toplanarak Sivasspor ile hafta sonu oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak olan Malatya ekibinde açıklamalarda bulunan Sportif Direktör Ali Ravcı, Osmanlıspor’u ellerinden kaçırdıklarını söyledi.



“Osmanlıspor’u elimizden kaçırdık”

İkinci yarıya galibiyetle başlamayı çok istediklerini, ancak maçta yakaladıkları fırsatları değerlendirmediklerini belirten Ravcı, “Osmanlıspor ile oynadığımız maçta hazır ve de iyi bir görüntü ortaya koyduk. Kaçırdığımız net fırsatlar ve penaltı pozisyonu var. O fırsatları ne yazık ki değerlendiremedik. Osmanlıspor’u elimizden kaçırdık. Deplasmanda aldığımız 1 puan elbette ki önemli, ancak bunun daha fazlasını hak ettiğimiz herkes gördü” dedi.

Ravcı, hafta sonu sahalarında oynayacakları Sivasspor maçının hazırlıklarına yarın başlayacaklarını da belirterek, şunlar söyledi:

“Osmanlı maçı geride kaldı. Biz artık tamamen Sivasspor maçına konsantreyiz. Uzun bir aradan sonra taraftarımızın karşısına çıkacağız. İnşallah bu buluşmamızı galibiyetle süsleriz. Takımda şuanda sakat oyuncularımız var, ancak onların da bu hafta takımlar çalışıp, forma giyecek duruma geleceklerini tahmin ediyorum.” busabahmalatya.com

