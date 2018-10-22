Y.Malatyaspor’da üzüntü hakim

Ligdeki son galibiyetini 6. haftada sahasında Ç.Rizespor’a karşı elde eden Malatya temsilcisinde düşüş Ankaragücü maçında da devam etti. Rakibine vasat bir oyunla yenilen sarı-kırmızılılarda maç sonrası açıklamalarda bulunan Erol Bulut, özellikle ilk yarıda kötü oynadıklarını söyledi. Haftayı 12 puanla 10. sırada tamamlayan E.Y. Malatyaspor’da alınan mağlubiyetin yanında bir de on birin değişmez iki isminin kaybedilmesi moralleri iyice bozdu. Yaşadığı sakatlıktan dolayı maçı tamamlayamayan orta saha oyuncusu Mitchael Donald ve sarı kart görerek cezalı duruma düşen defans oyuncusu Arturo Mina’nın durumları zorlu Galatasaray maçı öncesi teknik heyeti düşündürüyor. Bu oyunculardan Donald’ın darbeye bağlı olarak bileğinden sakatlandığı ve son durumunun 1-2 gün içerisinde netleşeceği öğrenildi.

Mina’nın yokluğunda ise savunmada takımdaki 3 stoperden birisi olan Murat Akça forma giyecek. Bu sezon ilk kez bir resmi müsabakada forma giymesi beklenen Murat’ın Galatasaray maçında nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu.

Bu arada E.Y. Malatyaspor Süper Lig’in 10. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.