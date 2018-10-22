Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 18°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
96644
ALTIN
222.773
DOLAR
5.6612
STERLİN
7.3439
EURO
6.5051

Y.Malatyaspor’da üzüntü hakim

Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Ankaragücü’ne penaltıdan yediği golle 1-0 mağlup olan E.Y. Malatyaspor’da üzüntü hakim. 

Y.Malatyaspor’da üzüntü hakim

Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Ankaragücü’ne penaltıdan yediği golle 1-0 mağlup olan E.Y. Malatyaspor’da üzüntü hakim. 

22 Ekim 2018 Pazartesi 15:59
Y.Malatyaspor’da üzüntü hakim

Ligdeki son galibiyetini 6. haftada sahasında Ç.Rizespor’a karşı elde eden Malatya temsilcisinde düşüş Ankaragücü maçında da devam etti. Rakibine vasat bir oyunla yenilen sarı-kırmızılılarda maç sonrası açıklamalarda bulunan Erol Bulut, özellikle ilk yarıda kötü oynadıklarını söyledi. Haftayı 12 puanla 10. sırada tamamlayan E.Y. Malatyaspor’da alınan mağlubiyetin yanında bir de on birin değişmez iki isminin kaybedilmesi moralleri iyice bozdu. Yaşadığı sakatlıktan dolayı maçı tamamlayamayan orta saha oyuncusu Mitchael Donald ve sarı kart görerek cezalı duruma düşen defans oyuncusu Arturo Mina’nın durumları zorlu Galatasaray maçı öncesi teknik heyeti düşündürüyor. Bu oyunculardan Donald’ın darbeye bağlı olarak bileğinden sakatlandığı ve son durumunun 1-2 gün içerisinde netleşeceği öğrenildi. 
Mina’nın yokluğunda ise savunmada takımdaki 3 stoperden birisi olan Murat Akça forma giyecek. Bu sezon ilk kez bir resmi müsabakada forma giymesi beklenen Murat’ın Galatasaray maçında nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu. 
Bu arada E.Y. Malatyaspor Süper Lig’in 10. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak. 

İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erol Bulut: “Geç uyandık”
Erol Bulut: “Geç uyandık”
İsmail Kartal: “Kazanacağımız belliydi”
İsmail Kartal: “Kazanacağımız belliydi”
Penaltı VAR, galibiyet YOK!
Penaltı VAR, galibiyet YOK!
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim