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Y.MALATYASPOR A.KONYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Türkiye U21 Süper Lig’de Karabükspor’u 2-0 ile geçen E.Yeni Malatyaspor’da alınan 3 puanın sevinci sürüyor.

Y.MALATYASPOR A.KONYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Türkiye U21 Süper Lig’de Karabükspor’u 2-0 ile geçen E.Yeni Malatyaspor’da alınan 3 puanın sevinci sürüyor.

busabahh
busabahh
28 Şubat 2018 Çarşamba 17:14
Y.MALATYASPOR A.KONYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Orduzu Pınarbaşı’ndaki sentetik sahada Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı genç oyuncuların antrenmanda moralli oldukları gözlendi. Teknik sorumlu Murat Uçkun’un nezaretinde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan sarı-kırmızılılar beşe iki top ve şut çalışması gerçekleştirdi. Hazırlıkların son bölümünde ise dar alanda taktik çalışması yapan gençler daha sonra antrenmanı tamamladı.


“U21 LİGİNİ EN İYİ YERDE BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”
Antrenman sonrası değerlendirmelerde bulunan Murat Uçkun Konyaspor maçından galip gelerek iyi gidişatı sürdürmek istediklerini söyledi. Uçkun, “Eksik oyuncuların çokluğuna rağmen Karabükspor maçında iki farkla galip gelmemiz takım için moral oldu. Bunun sevincini futbolcularımız ile beraber yaşıyoruz. Tabii her şeyden önce çocuklarımızı Malatya futboluna kazandırmayı düşünüyoruz. İnşallah bu sezon sonunda A takımımız rahatladıktan sonra bizlerde topladığımız puanlarla U21 ligini en iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz. Genç oyuncuların yeteneklerini geliştirip biran önce A takıma kadrosuna kazandırmayı amaçlıyoruz. Önümüzde kaliteli bir ekip Konyaspor maçı var. Bu maç için antrenmanlarımız sürüyor. Rıfat Can’ın cezası bitti forma giyebilecek. Diyar Uygur’un sakatlığı sürüyor. Mehmet Zincirkıran’ın tedavisi sürüyor. Emirhan ve Furkan zaten cezalılar. Bu oyuncular dışında eksiğimiz bulunmuyor. Konyaspor ile ligin ilk yarısında Malatya’da oynadığımız maçta zorlanmıştık. Seyir zevki yüksek iyi bir müsabaka olacaktır. Oyuncularımız ellerinden geleni yapacaktır. İnşallah deplasmandan puan ya da puanlarla döneceğiz” diye konuştu. busabahmalatya.com 

 

İHA

Son Güncelleme: 28.02.2018 17:18
Anahtar Kelimeler:
PuanE.Yeni MalatyasporKarabüksporSüper Lig
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