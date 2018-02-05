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YİNE YEŞİLYURT YİNE MAĞLUBİYET!

Bölgesel Amatör Lig’in 17. haftasında deplasmanda lider Adıyaman 1954 takımıyla karşılaşan Malatya Yeşilyurt Belediyespor rakibine 1-0 mağlup oldu. Bu sezon 6. kez yenilen lacivert beyazlılar, 10 kez bir maçtan galip gelemedi.

YİNE YEŞİLYURT YİNE MAĞLUBİYET!

Bölgesel Amatör Lig’in 17. haftasında deplasmanda lider Adıyaman 1954 takımıyla karşılaşan Malatya Yeşilyurt Belediyespor rakibine 1-0 mağlup oldu. Bu sezon 6. kez yenilen lacivert beyazlılar, 10 kez bir maçtan galip gelemedi.

busabahmalatya
busabahmalatya
05 Şubat 2018 Pazartesi 12:00
YİNE YEŞİLYURT YİNE MAĞLUBİYET!

Adıyaman Atatürk Stadyumunda oynanan maçı Ramazan Kaya, Zahit Yanılmaz, Orhan Timurtaş hakem üçlüsü yönetti. Maçın başlama vuruşuyla taraftar desteğini arkasına alan ev sahibi Adıyaman 1954 rakip kalede pozisyonlar aradı. Üste üste bulduğu pozisyonları kaleci Metehan Erdem’in başarılı kurtarışlarıyla golle sonuçlandırmayan ev sahibi takım, maçın ilk yarısında eşitliği bozamadı.


Müsabakanın ikinci 45 dakikasında da katı savunma anlayışıyla gol yememek için mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, zaman zaman kontra ataktan pozisyonlar da yakaladı.
Ancak müsabakanın 80. dakikasında Adıyaman 1954’ten Kıvanç Dağ sahneye çıktı ve attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan son 10 dakikada başka gol olmayınca şampiyonluk mücadelesi veren Adıyaman 1954 1-0’lık sonuçla 3 puanı hanesine yazdırdı. Malatya Yeşilyurt Belediyespor ise son haftalardaki kötü gidişatını sürdürdü. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
BÖLGESEL AMATÖR LİG17. HaftaMalatyaMalatya Yeşilyurt Belediyespor
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