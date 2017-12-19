19 Aralık 2017 Salı

Yine penaltımız verilmedi!

Galatasaray maçının son dakikasında ceza sahasına giren Adem Büyük, Denayer tarafından yan çizgi üzerinde düşürüldü. Hakem Palabıyık faulu verdi ama pozisyon dışarıda dedi. Ancak tüm eski hakem yorumcuları pozisyonu net bir penaltı olarak yorumladı.

19 Aralık 2017 Salı 11:12
Yine penaltımız verilmedi!

  Yeni Malatya Stadı’ndaki Evkur Yeni Malatyaspor- Galatasaray maçının 90. dakikasında, Adem Büyük’ün rakibi Denayer tarafından ceza sahası çizgisinin iç yanında yapılan müdahaleyle düşürülmesinde ev sahibi takım penaltı beklerken, hakem Ali Palabıyık, çizginin dışını müdahale yeri olarak göstermiş ve buradan faul atışına hükmetmişti. Hakem yorumcuları Erman Toroğlu ve Mustafa Çulcu, bu pozisyonu TV’de değerlendirirken, “net penaltı” olduğunu söylediler.

A Spor TV’deki ‘Takım Oyunu’ programında pozisyonu yorumlayan eski hakem ve Yorumcu Erman Toroğlu, Adem’e Denayer tarafından cezasahası içerisinde faul yapıldığını belirterek, “Net bir penaltı” diye konuştu ve hakemin bulunduğu yer itibarıyla pozisyonu görmüş olmasına rağmen “net bir eyyam” yaparak penaltıyı vermemiş olduğunu söyledi. TRT Spor’daki ‘Teknik Analiz’ programında, aynı pozisyonu değerlendiren eski hakem, eski MHK Başkanı ve Yorumcu Mustafa Çulcu da, pozisyonun net bir penaltı olduğu yolunda görüş dile getirdi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni Malatyaspor

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 19 Aralık 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 18 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017