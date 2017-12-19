Yeni Malatya Stadı’ndaki Evkur Yeni Malatyaspor- Galatasaray maçının 90. dakikasında, Adem Büyük’ün rakibi Denayer tarafından ceza sahası çizgisinin iç yanında yapılan müdahaleyle düşürülmesinde ev sahibi takım penaltı beklerken, hakem Ali Palabıyık, çizginin dışını müdahale yeri olarak göstermiş ve buradan faul atışına hükmetmişti. Hakem yorumcuları Erman Toroğlu ve Mustafa Çulcu, bu pozisyonu TV’de değerlendirirken, “net penaltı” olduğunu söylediler.

A Spor TV’deki ‘Takım Oyunu’ programında pozisyonu yorumlayan eski hakem ve Yorumcu Erman Toroğlu, Adem’e Denayer tarafından cezasahası içerisinde faul yapıldığını belirterek, “Net bir penaltı” diye konuştu ve hakemin bulunduğu yer itibarıyla pozisyonu görmüş olmasına rağmen “net bir eyyam” yaparak penaltıyı vermemiş olduğunu söyledi. TRT Spor’daki ‘Teknik Analiz’ programında, aynı pozisyonu değerlendiren eski hakem, eski MHK Başkanı ve Yorumcu Mustafa Çulcu da, pozisyonun net bir penaltı olduğu yolunda görüş dile getirdi.

HABER MERKEZİ