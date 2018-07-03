Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 37°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
96996
ALTIN
187.407
DOLAR
4.6695
STERLİN
6.1498
EURO
5.4425

Yıllar sonra ilk!

Son dönemlerde Malatya’da büyük ilgi gören modern pentatlon sporu, artık antrenör adayları da yetiştirecek. Atatürk Spor Salonu’nda dün başlayan ve 11 Temmuz tarihine kadar sürecek eğitimlerin ardından modern pentatlon müsabakaları hakemlik kursunun verileceğini öğrenildi. İl Temsilcisi İshak Barutçu Malatya’da yıllardır yapılmayanı yaptıklarını söyledi.

Yıllar sonra ilk!

Son dönemlerde Malatya’da büyük ilgi gören modern pentatlon sporu, artık antrenör adayları da yetiştirecek. Atatürk Spor Salonu’nda dün başlayan ve 11 Temmuz tarihine kadar sürecek eğitimlerin ardından modern pentatlon müsabakaları hakemlik kursunun verileceğini öğrenildi. İl Temsilcisi İshak Barutçu Malatya’da yıllardır yapılmayanı yaptıklarını söyledi.

03 Temmuz 2018 Salı 13:14
Yıllar sonra ilk!

Modern pentatlon 1.kademe kursunun bölgede bir ilk olduğunu belirten İl Temsilcisi İshak Barutçu, “Temsilcilik olarak Malatya’da Modern Pentatlon 1. Kademe Antrenör ve Hakemlik Kursu açtık. Malatya’da yıllardır yapılmayan bir şeyi yaptık. 11 Temmuz’a kadar sürecek. Ardından iki gün sürecek hakemlik kursunda yine eğitimler vermeyi sürdüreceğiz. Malatya’da Pentatlon branşında hakem ve antrenörümüz yoktu. Bu tur atılımlar ilimiz için güzel gelişmeler. Okul sporları sezonunda modern pentatlon yarışları düzenledik. Müsabakaları düzenlemek için hakem bulamadık. Atletizm ve yüzme branşlarında görev yapan antrenör arkadaşlarımızla görüşerek müsabakalarda hakemlik yapmalarını istedik. İhtiyacımız olduğundan dolayı bunu yapmaya mecbur kalmıştık. Bu ihtiyacı açtığımız kursla inşallah karşılamış olacağız. Çalışmalarımız aktif olarak devam ettiği sürece önümüzdeki yıl da 2. Kademe kursumuzu da açacağız. Bu tür faaliyetler hem gençlerimiz için hem de sporun Malatya’da yaygınlaşması için önemli.” dedi.

“15 TEMMUZ ANISINA TURNUVA”

Malatya’da faal olarak 4 kulübün olduğunu belirten İshak Barutçu, “Belki kulüp sayısı az olarak görülebilir ama Türkiye geneline bakıldığında Malatya’mızın yeri pentatlon branşında çok iyi noktalarda. Kuşadası, Ankara, Adana ve Bursa gibi illerde Türkiye geneli yarışları düzenleniyor. Zaten kulüplerimiz milli takımlara da sporcu kazandırıyor. Hatta yurtdışına çıkabilecek sporcularımız var. Onları inşallah önümüzde süreçte yarışmalara göndereceğiz. Federasyonumuz yeni kurulduğu için Malatya olarak bu potansiyelin öncüleri olmak istiyoruz. Dolayısıyla kursun Malatya’da açılması bu noktada önemli. Temel teknik bilgiler, antrenman bilgisi, antrenörlük için gerekli tüm bilgile kurs süresi içerisinde 28 kursiyer arkadaşımıza veriliyor. Türkiye’nin farklı illerinden gelen 12 antrenör adayı isim var. Bu eğitimlerden sonra 15 Temmuz’da hayatını kayıp eden şehitlerimiz anısına bir turnuva düzenleyeceğiz.” şeklinde konuştu.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaPentatlon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Federasyon nezdinde Malatya önemli yere sahip”
“Federasyon nezdinde Malatya önemli yere sahip”
Yeşilyurt’ta 2 imza daha!
Yeşilyurt’ta 2 imza daha!
Kamp günlüğü!
Kamp günlüğü!

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim