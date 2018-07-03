Yıllar sonra ilk!

Modern pentatlon 1.kademe kursunun bölgede bir ilk olduğunu belirten İl Temsilcisi İshak Barutçu, “Temsilcilik olarak Malatya’da Modern Pentatlon 1. Kademe Antrenör ve Hakemlik Kursu açtık. Malatya’da yıllardır yapılmayan bir şeyi yaptık. 11 Temmuz’a kadar sürecek. Ardından iki gün sürecek hakemlik kursunda yine eğitimler vermeyi sürdüreceğiz. Malatya’da Pentatlon branşında hakem ve antrenörümüz yoktu. Bu tur atılımlar ilimiz için güzel gelişmeler. Okul sporları sezonunda modern pentatlon yarışları düzenledik. Müsabakaları düzenlemek için hakem bulamadık. Atletizm ve yüzme branşlarında görev yapan antrenör arkadaşlarımızla görüşerek müsabakalarda hakemlik yapmalarını istedik. İhtiyacımız olduğundan dolayı bunu yapmaya mecbur kalmıştık. Bu ihtiyacı açtığımız kursla inşallah karşılamış olacağız. Çalışmalarımız aktif olarak devam ettiği sürece önümüzdeki yıl da 2. Kademe kursumuzu da açacağız. Bu tür faaliyetler hem gençlerimiz için hem de sporun Malatya’da yaygınlaşması için önemli.” dedi.

“15 TEMMUZ ANISINA TURNUVA”

Malatya’da faal olarak 4 kulübün olduğunu belirten İshak Barutçu, “Belki kulüp sayısı az olarak görülebilir ama Türkiye geneline bakıldığında Malatya’mızın yeri pentatlon branşında çok iyi noktalarda. Kuşadası, Ankara, Adana ve Bursa gibi illerde Türkiye geneli yarışları düzenleniyor. Zaten kulüplerimiz milli takımlara da sporcu kazandırıyor. Hatta yurtdışına çıkabilecek sporcularımız var. Onları inşallah önümüzde süreçte yarışmalara göndereceğiz. Federasyonumuz yeni kurulduğu için Malatya olarak bu potansiyelin öncüleri olmak istiyoruz. Dolayısıyla kursun Malatya’da açılması bu noktada önemli. Temel teknik bilgiler, antrenman bilgisi, antrenörlük için gerekli tüm bilgile kurs süresi içerisinde 28 kursiyer arkadaşımıza veriliyor. Türkiye’nin farklı illerinden gelen 12 antrenör adayı isim var. Bu eğitimlerden sonra 15 Temmuz’da hayatını kayıp eden şehitlerimiz anısına bir turnuva düzenleyeceğiz.” şeklinde konuştu.

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