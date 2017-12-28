Battalgazi Spor salonunda yapılan müsabakalara Malatya, Elazığ, Ağrı, Van, Tunceli, Muş, Bitlis, Iğdır illerinden 8 Kız 8 Erkek Takımı katıldı. Toplamda 250 sporcunun mücadele edeceği Hentbol Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Müsabakalarının açılış seremonisine Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen, Anadolu Yıldızlar Ligi sorumlusu Yalçın Aydın, sporcular ve antrenörler katıldı.

Açılış seremonisinde bir konuşma yapan Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, “Sporun gelişmesi ancak müsabaka sayısının artmasıyla olur. Sürekli antrenman yapmak insanı bir yere kadar yükseltir. Ancak ulusal ve uluslararası derecelere ulaşmak fazla sayıda müsabaka ve maç tecrübesine dayanır her ne kadar federasyonların faaliyetlerine katılıyor olmanızda Anadolu yıldızlarının müsabakalarına ayrı yeten katılmanız sizleri sportif faaliyetlerinize birer basamak daha ekleyip daha yukarılara tırmanmanıza vesile olacaktır. Zaten Anadolu yıldızlarının mücadelesinde beklenen budur. Umuyoruz ki gelecekte sizlerin arasından milli sporcular elit sporcular çıkacak. Türk Hentboluna faydalar getireceğini unutmamamız gerekir. İlimize güle oynaya geldiniz müsabakalar sonrasında ilinize kazasız belasız güle oynaya dönmenizi diliyorum’’ dedi. Daha sonra müsabakalar başladı.

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