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YILDIZLAR LİGİ YARI FİNAL DEVAM EDİYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü’nün 2018 yılı faaliyet programında yer alan, 17-18 Mart tarihleri arasında Malatya Battalgazi Spor Salonundaki müsabakalar başlayan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Yarı Final Müsabakaları devam ediyor. 

YILDIZLAR LİGİ YARI FİNAL DEVAM EDİYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü’nün 2018 yılı faaliyet programında yer alan, 17-18 Mart tarihleri arasında Malatya Battalgazi Spor Salonundaki müsabakalar başlayan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Yarı Final Müsabakaları devam ediyor. 

busabahmalatya
busabahmalatya
18 Mart 2018 Pazar 13:52
YILDIZLAR LİGİ YARI FİNAL DEVAM EDİYOR

Müsabakalara Malatya, Adıyaman, Ağrı, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinden 67 kız, 82 erkek sporcu katılıyor. Toplamda 150 sporcunun mücadele edeceği Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Müsabakalarının açılış seremonisine Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Tesisler Şube Müdürü Ahmet Yücel, Battalgazi İlçe Müdür Vekili Fuat Durmuş, sporcular, il temsilcileri, antrenörler ve idareciler katıldı. 


“Hepinizi Malatya’da görmekten gurur duyuyoruz” 
Açılış seremonisinde bir konuşma yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, “Sevgili sporcular, değerli hocalarımız, antrenörlerimiz federasyonumuzun merkez hakem başkanı, idareciler, antrenörler ve ilimize teşrif bulunan tüm misafirlerimizi Anadolu Yıldızları Liginin yarı finalinde hepinizi Malatya’da görmekten gurur duyuyoruz. Burası Malatya’mızın kadim ilçelerinden Battalgazi ilçemiz. Bu salonu seçmekteki bir başka sebebimiz buraya kadar gelmişken hem Malatya’mızı hem de Battalgazi ilçemizdeki atalarımızdan kalan, Selçuklulardan kalan çok önemli eserler var, oraları da görmeden gitmeyin istedik.

Projeye gelince Bildiğiniz gibi Anadolu yıldızlar Ligi tüm Türkiye de 12 Branşta gerçekleşmekte. Özellikle branşlarımız olimpik branş olmasından oldukça önem arz etmektedir. İllerimiz de federasyonlarımızın zaten il temsilcileri il faaliyetlerini yapmakta. Federasyonlarımız da zaten yarı final, grup ve final müsabakalarını gerçekleştirmekte idi.

Anadolu yıldızları ile müsabaka sayısını artırıp şans bulamamış bir tesadüf eseri kenarda kalmış veya bir müsabakayı kaybetmiş arkadaşlarımız varsa onlara 2.nci bir defa şans tanıyan ikinci bir arena Anadolu yıldızlar ligi bu bakımdan çok çok önemli. Buraya katılan tüm sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum, finale kim gidecek olursa olsun kazanan kazanmayan herkese başarılar diliyorum” dedi busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 18.03.2018 13:58
Anahtar Kelimeler:
MalatyaANALİGGençlik Spor BakanlığıAnadolu Yıldızlar Ligi
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