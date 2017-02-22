22 Şubat 2017 Çarşamba

Yıldızın çeyrek final mücadelesi

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okul Sporlar İl Temsilciliği ile birlikte organize edilen ortaokullar arası futbol şampiyonası Yeşiltepe’de oynanan müsabakalarla devam etti.

22 Şubat 2017 Çarşamba 13:03
Yıldızın çeyrek final mücadelesi

  Ortaokullar erkek futbol takımlarını karşı karşıya getiren yıldız erkekler futbol ile birinciliği müsabakaları Yeşiltepe’de oynanan müsabakalarla devam ediyor. Yarı sahada 25X2 devre halinde oynanan maçlarda önceki gün çeyrek final bileti almak isteyen takımlar karşı karşıya geldi. Oynan 4 müsabakanın ardından Şeker Ortaokulu, Öğretmenler Ortaokulu, Sümer Ortaokulu ve Doğa Koleji çeyrek finale yükselen ilk 4 ekip oldu. Bugün oynanacak 4 karşılaşmada diğer çeyrek finalistler belli olacak. Tek futbol hakemi tarafından yönetilen maçları Malatya amatöründen antrenörler de takip ederek, yetenekli sporcuları kulüplerine kazandırmak istiyor.

FATİH AVCI
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