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“Yıldızımız eksik olsun!”

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, transfer çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “En yıldız dediğimiz oyuncu 2 milyon, 3 milyon Euro'dan aşağı gelmiyor Türkiye’ye. Bu da Malatyaspor gibi takımların bütçesini çok aşan rakamlar. Biz ligde kalalım, ligde sağlam adımlarla devam edelim, yıldızımız şu anda bizden eksik olsun” dedi.

“Yıldızımız eksik olsun!”

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, transfer çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “En yıldız dediğimiz oyuncu 2 milyon, 3 milyon Euro'dan aşağı gelmiyor Türkiye’ye. Bu da Malatyaspor gibi takımların bütçesini çok aşan rakamlar. Biz ligde kalalım, ligde sağlam adımlarla devam edelim, yıldızımız şu anda bizden eksik olsun” dedi.

12 Haziran 2018 Salı 10:36
“Yıldızımız eksik olsun!”

Nurettin Soykan Tesisleri’nde konuşan Gündüz, transfer çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Transferde fazla oyuncu almayacaklarını kaydeden Gündüz, “Mevcut kadromuzun çoğunu koruyacağız. Ondan sonra da üzerine 5-6 tane transfer yapacağız. Bu transferlerin 4-5 tanesi direkt oynayan oyuncular olacak. İnşallah yeni sezona iyi gireriz diye düşünüyorum. Döviz kurunun yüksek olmasından dolayı, biliyorsunuz 14 milyon Euro civarında bir bütçe açığı verdik. Yani en yıldız dediğimiz oyuncu 2 milyon, 3 milyon Euro'dan aşağı gelmiyor Türkiye’ye. Bu da Malatyaspor gibi takımların bütçesini çok aşan rakamlar. Ondan dolayı biz ligde kalalım, ligde sağlam adımlarla devam edelim, yıldızımız şu anda bizden eksik olsun” dedi.

“MALATYA’NIN DOKUSU UYUŞTU”

Erol Bulut ile yola devam edecek olmanın kulübün menfaatine olduğunu belirten Gündüz, “Biliyorsunuz Erol Hoca ile Malatya’nın dokusu uyuştu. Sağ olsun kendisi iyi ve çalışkan bir hocamız. Kendisiyle 1 yıllık bir kontratımız vardı. Sezon sonunda, zaten ilk anlaştığımızda da onu söylemişti, ben kendimi ispat ettikten sonra kontratımda iyileştirme yapılacak diye. Başkanımız ve yönetim kurulumuz karar aldı, kontratında iyileştirme yaptık” şeklinde konuştu.

“KİMSE KENDİNİ KANDIRMASIN”

Yeni sezon hedefiyle ilgili de konuşan Gündüz, “Bizim Şampiyonlar Ligi, lig şampiyonluğu olmasa da bir hedefimiz olmalı. Bu hedef benim nazarımda bu sezonu 10. bitirdiysek, en azından 9. ya da 8. olmak çok büyük bir başarıdır. Yani kimse kendini kandırmasın, Malatyalı taraftarlarımız asla şunu söylemesin; 'biz hemen UEFA’ya gideceğiz, şuraya gideceğiz, buraya gideceğiz.' Kendine has bir altyapısı olmayan takımlar UEFA’dan sonraki süreçlerde çok büyük sıkıntılar çekiyor. İşte bunun örneği Bursaspor olsun, diğer kulüpler olsun. Bundan dolayı hedefimiz bir tık üstüne çıkmak” diye konuştu.

İHA

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Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Erdal GündüzYeni Malatyaspor
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