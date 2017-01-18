18 Ocak 2017 Çarşamba

Yıldız Futsalda birinciler belli oldu

Okullar Arası Yıldızlar Futsal müsabakaları sona erdi. Müsabakalar sonucunda erkeklerde Özel İbrahim Yücel Ortaokulu, kızlarda ise Mecit Şahaplıoğlu Ortaokulu birinci oldu.

18 Ocak 2017 Çarşamba 12:54
Yıldız Futsalda birinciler belli oldu

  Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğünün 2016-2017 yılı faaliyet programında yer alan, Yıldızlar Futsal (Kız-Erkek) il birinciliği müsabakaları sona erdi.

Müsabakalar 28 Aralık 2016 - 17 Ocak tarihleri arasında Yeşiltepe Spor Salonunda yapıldı. Müsabakalar sonunda dereceye giren okullara kupa ve madalyaları Okul Sporları Şube Müdürü Dr.Murat Kılınç, İlçe Müdürleri ve Okul Müdürleri verdi.

  Dereceye giren Okullar ise şöyle oldu:"Erkeklerde 1-Özel İbrahim Yücel Ortaokulu, 2-Recai Kutan Ortaokulu, 3-Atatürk Ortaokulu, 4-Necatibey Ortaokulu. Kızlarda, 1-Mecit Şahaplıoğlu Ortaokulu, 2- Recai Kutan Ortaokulu, 3-Orhangazi Ortaokulu, 4-Mahmut Kömürkara Ortaokulu."

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya