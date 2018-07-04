Yıldırım Murat!

Geçen sezon Teknik Direktör Erol Bulut’un vazgeçilmezi olmayı başaran 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Bolu kampındaki performansıyla da daha şimdiden orta sahadaki yerini garanti altına alacağının mesajını veriyor. 2016-2017 futbol sezonunda Boluspor’dan transfer edilen Murat, 1. ligdeki uyum sürecinden sonra kadroda kendine sık sık yer bulmuştu. Sarı-kırmızılı takım Süper Lig’e yükseldikten sonra herkesin gönderilecek isimler arasında olacağını tahmin ettiği Murat, kısa sürede burada da kendini ispatlayarak yerini sağlama aldı. Murat Yıldırım, sarı-kırmızılı takımın Bolu’da devam eden ikinci etap kampının da en çalışkan isimlerinden biri olarak dikkatleri çekiyor.