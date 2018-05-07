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‘Yıldırım’ Hızıyla Hollanda’ya!

Bu sezon sergilediği performansla Yeni Malatyaspor’un adeta atom karıncası olan Murat Yıldırım’a kanser hastası annesinden kötü haber geldi.

‘Yıldırım’ Hızıyla Hollanda’ya!

Bu sezon sergilediği performansla Yeni Malatyaspor’un adeta atom karıncası olan Murat Yıldırım’a kanser hastası annesinden kötü haber geldi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:42
‘Yıldırım’ Hızıyla Hollanda’ya!

Tedavi gördüğü Hollanda’da durumu ağırlaşan annesi için apar topar Hollanda’ya giden tecrübeli oyuncu Erol hocadan ve yönetimden aldığı izinle İzmir kampını terk ederek soluğu annesinin yanında aldı. Takım arkadaşlarından ve sevenlerinden annesi için dua isteyen Murat Yıldırım’a arkadaşları ve teknik ekipten büyük destek geldi. Yaklaşık 5 aydır yoğun bir tedavi gören annesi için sürekli İstanbul’a gidip gelen Murat Yıldırım, annesini Hollanda’daki özel bir kanser kliniğinde tedavi ettirtiyordu. 

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporMurat YıldırımHollandaAnnesiKanser
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