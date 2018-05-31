Yılan hikâyesi!

Yeni Malatyaspor Erol Bulut konusunda dünde bir sonuç elde edemedi. Daha önce kulübe telefonla döneceğini belirten Bulut, yönetimle olağanüstü bir kez daha bir araya geldi ancak yine anlaşma olmadı. Kulüp başkanı Adil Gevrek, teknik direktör Erol Bulut’la yola devam etmek istediklerini belirterek, “Açık söylüyorum biz istikrardan yanayız. Öyle yazıldığı çizildiği gibi değil. Yönetimim ve ben Erol Hocayla yüzde yüz devam edilmesinden yanayız. Bunu kendisiyle yaptığım görüşmede de paylaştım. Bu anlamda hocamızın şartlarında iyileştirmeye gittik. Bunu daha önce de paylaştım, Erol Hoca bizim sözleşmeli hocamız. Biz kendisiyle iyi bir birliktelik yakaladık ve bunu daha da yukarılara taşıyabileceğimizi düşünüyorum. Tabi şuraya da değinmeden geçmek istemiyorum, bir kulübün, sözleşmesi devam eden bir teknik adamla görüşmesini hiç etik bulmuyorum. Aynı şekilde hocanın görüşmesi olmuş ise o da etik değildir. Biz olaya böyle bakıyoruz, böyle yaklaşıyoruz.” Dedi.

ANTALYA CEPHESİ EROL BULUT DİYOR!

Öte yandan Antalya İHA temsilciliği geçtiği haberde, Antalyaspor’un Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktör arayışlarına vakit kaybetmeden başlandığı belirtilerek, kırmızı beyazlıların Yeni Malatyaspor ile başarılı bir performans sergileyen Erol Bulut ile anlaşmaya çok yakın olduğunu yazdı. Haberde şu ifadelere yer verildi: Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut'un, “3 gün içerisinde yeni teknik direktörümüzü belirleyeceğiz” açıklamasının ardından akla ilk gelen isim genç teknik adam Erol Bulut oldu. Yeni Malatyaspor’la ipleri koparma noktasına gelen Bulut’un çok büyük bir aksilik olmazsa Akdeniz ekibinin yeni teknik direktörü olması bekleniyor.