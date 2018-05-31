Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 27°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
102684
ALTIN
188.415
DOLAR
4.4883
STERLİN
5.9853
EURO
5.2516

Yılan hikâyesi!

Yeni Malatyaspor’da Erol Bulut ile görüşmeler devam ederken, dün yine kafa karıştıran gelişmeler yaşandı. Başkan Adil Gevrek “Hocayla yüzde yüz devam etmek istediğimizi kendisine söyledik” derken, Antalya merkezli haber siteleri, Erol Bulut’un gün be gün kendilerine yaklaştığını yazdı.

Yılan hikâyesi!

Yeni Malatyaspor’da Erol Bulut ile görüşmeler devam ederken, dün yine kafa karıştıran gelişmeler yaşandı. Başkan Adil Gevrek “Hocayla yüzde yüz devam etmek istediğimizi kendisine söyledik” derken, Antalya merkezli haber siteleri, Erol Bulut’un gün be gün kendilerine yaklaştığını yazdı.

31 Mayıs 2018 Perşembe 11:03
Yılan hikâyesi!

Yeni Malatyaspor Erol Bulut konusunda dünde bir sonuç elde edemedi. Daha önce kulübe telefonla döneceğini belirten Bulut, yönetimle olağanüstü bir kez daha bir araya geldi ancak yine anlaşma olmadı. Kulüp başkanı Adil Gevrek, teknik direktör Erol Bulut’la yola devam etmek istediklerini belirterek, “Açık söylüyorum biz istikrardan yanayız. Öyle yazıldığı çizildiği gibi değil. Yönetimim ve ben Erol Hocayla yüzde yüz devam edilmesinden yanayız. Bunu kendisiyle yaptığım görüşmede de paylaştım. Bu anlamda hocamızın şartlarında iyileştirmeye gittik. Bunu daha önce de paylaştım, Erol Hoca bizim sözleşmeli hocamız. Biz kendisiyle iyi bir birliktelik yakaladık ve bunu daha da yukarılara taşıyabileceğimizi düşünüyorum. Tabi şuraya da değinmeden geçmek istemiyorum, bir kulübün, sözleşmesi devam eden bir teknik adamla görüşmesini hiç etik bulmuyorum. Aynı şekilde hocanın görüşmesi olmuş ise o da etik değildir. Biz olaya böyle bakıyoruz, böyle yaklaşıyoruz.” Dedi.

ANTALYA CEPHESİ EROL BULUT DİYOR!

Öte yandan Antalya İHA temsilciliği geçtiği haberde, Antalyaspor’un Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktör arayışlarına vakit kaybetmeden başlandığı belirtilerek, kırmızı beyazlıların Yeni Malatyaspor ile başarılı bir performans sergileyen Erol Bulut ile anlaşmaya çok yakın olduğunu yazdı. Haberde şu ifadelere yer verildi: Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut'un, “3 gün içerisinde yeni teknik direktörümüzü belirleyeceğiz” açıklamasının ardından akla ilk gelen isim genç teknik adam Erol Bulut oldu. Yeni Malatyaspor’la ipleri koparma noktasına gelen Bulut’un çok büyük bir aksilik olmazsa Akdeniz ekibinin yeni teknik direktörü olması bekleniyor.

FATİH AVCI

Son Güncelleme: 31.05.2018 11:06
Anahtar Kelimeler:
Adil GevrekErol BulutYeni Malatyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Malatyaspor'un Borcu: 20 Milyon TL
Yeni Malatyaspor'un Borcu: 20 Milyon TL
Şampiyonluğu kaçırdılar...
Şampiyonluğu kaçırdılar...
Spor adamları iftarda buluştular
Spor adamları iftarda buluştular

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim