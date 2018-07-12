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Yiğidolar ara vermiyor!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'un, Sivas’ta gerçekleştirilen birinci etap kamp çalışmaları sona erdi.

Yiğidolar ara vermiyor!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'un, Sivas’ta gerçekleştirilen birinci etap kamp çalışmaları sona erdi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 10:57
Yiğidolar ara vermiyor!

Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde 2 Temmuz'da Sivas'ta top başı yaparak 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu için hazırlıklarına başlayan Sivasspor'da, birinci etap kamp çalışmaları tamamlandı. Bir haftalık kamp döneminde kulüp tesislerinde toplam 14 antrenman yapan kırmızı-beyazlı ekip günde çift idmanla hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlı ekip dün akşam saatlerinde yaptığı son antrenmanla Sivas kampını tamamladı. Teknik Direktör Tamer Tuna tarafından 2 gün izin verilen takım 12 Temmuz'da Bolu'da toplanarak ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak. Bolu'da 12-27 Temmuz tarihleri arasında çalışmalarını sürdürecek kırmızı-beyazlı ekip hazırlık maçları da yapacak. Sivasspor, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara şubesinin 03-04 Ağustos tarihleri arasında Ankara'da düzenleyeceği futbol turnuvasına katılacak. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni Sezon HazırlıklarıSivasspor
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