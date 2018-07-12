Yiğidolar ara vermiyor!

Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde 2 Temmuz'da Sivas'ta top başı yaparak 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu için hazırlıklarına başlayan Sivasspor'da, birinci etap kamp çalışmaları tamamlandı. Bir haftalık kamp döneminde kulüp tesislerinde toplam 14 antrenman yapan kırmızı-beyazlı ekip günde çift idmanla hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlı ekip dün akşam saatlerinde yaptığı son antrenmanla Sivas kampını tamamladı. Teknik Direktör Tamer Tuna tarafından 2 gün izin verilen takım 12 Temmuz'da Bolu'da toplanarak ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak. Bolu'da 12-27 Temmuz tarihleri arasında çalışmalarını sürdürecek kırmızı-beyazlı ekip hazırlık maçları da yapacak. Sivasspor, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara şubesinin 03-04 Ağustos tarihleri arasında Ankara'da düzenleyeceği futbol turnuvasına katılacak.