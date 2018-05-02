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Yiğido Başakşehir’e Bileniyor!

Süper Lig temsilcisi Sivasspor deplasmanda karşı karşıya geleceği şampiyonluk adayı Başakşehir müsabakası hazırlıklarına başladı. Antrenman için tesislere gelen yıldız oyuncu Robinho taraftarları, "Selamunaleyküm" şeklinde selamladı. Genç taraftarlar, futbolculara forma imzalatarak fotoğraf çektirdi.

Yiğido Başakşehir’e Bileniyor!

Süper Lig temsilcisi Sivasspor deplasmanda karşı karşıya geleceği şampiyonluk adayı Başakşehir müsabakası hazırlıklarına başladı. Antrenman için tesislere gelen yıldız oyuncu Robinho taraftarları, "Selamunaleyküm" şeklinde selamladı. Genç taraftarlar, futbolculara forma imzalatarak fotoğraf çektirdi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:11
Yiğido Başakşehir’e Bileniyor!

Sivasspor, deplasmanda karşı karşıya geleceği şampiyonluk adayı Başakşehir müsabakası hazırlıklarına başladı. Sivasspor Tesislerinde Teknik Direktör Samet Aybaba nezaretindeki antrenmana sakatlığı süren Dyakov katılmadı. Isınma ve kondisyon çalışması ile başlayan antrenman dar alanda pas çalışması ve çift kale maç ile devam etti. İdman öncesi genç taraftarlar, futbolculara forma imzalatarak fotoğraf çektirdi. Sivasspor’un yıldız oyuncusu Robinho taraftarları, "Selamunaleyküm" şeklinde selamladı.

“PLANLARIMIZ VAR”

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Samet Aybaba, sadece futbolu düşünen iyi bir takım olduklarını belirterek, "Gençlerbirliği maçındaki galibiyet bize büyük mutluluk verdi. Özellikle Trabzonspor maçından sonra üst üste alınan 2 galibiyet, oyuncularımızın performans ve coşkusunu arttırdığı gibi bizim isteğimizi de arttırdı. Önümüzde Başakşehir maçı var. Şampiyonluğa aday bir takım. Birlikte oynama alışanlıkları var. Hocaları ile birlikte çalışma alışkanlıkları var. İyi bir takım. Bireysel yıldızları da var. Rakibin eksikliklerini nasıl değerlendirebiliriz diye çalışıyoruz. Artıları ile ilgili de önlem alma planlarımız var. Biz sadece futbolu düşünen iyi bir takımız. Bu düşüncelerimizi sahaya yansıtıp galibiyet ile dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
SivassporSivasspor DeplasmanBaşakşehir
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