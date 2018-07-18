Yetenek taramasında ikinci etap

Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinin ikinci etabı için toplantı yapıldı. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonu Toplantı Salonunda yapılan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinin hazırlık toplantısına Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ömer DAĞDELEN, Spor Uzmanı Ramazan BAYER, Ahmet UNCU ve projede görev alacak antrenörler katıldı. Toplantıda Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesininde kurulacak parkurda elektronik cihazlar ile ölçümler hakkında antrenörlere ve görev alacak personellere bilgiler verildi. Daha sonra karşılıklı soru cevap usulü ile tüm konulara açıklık getirilerek toplantı sona erdi.