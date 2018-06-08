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Yetenek Taraması Projesi'nin ilk etabı son buldu

Malatya’da bir süredir devam eden Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’nin ilk etabı tamamlandı.

Yetenek Taraması Projesi'nin ilk etabı son buldu

Malatya’da bir süredir devam eden Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’nin ilk etabı tamamlandı.

08 Haziran 2018 Cuma 13:59
Yetenek Taraması Projesi'nin ilk etabı son buldu

Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinin ilk etabı yapıldı. 

2 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında yapılan proje, Malatya Merkez Spor Salonu'nda uygulandı. İl merkezi ve ilçelerimiz dahil tüm okullarında eğitim alan 3. sınıf öğrencilerinden yaklaşık 5 bin kişi yetenek taramasına alındı. 
Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinde yetenekli öğrencileri belirlemek amacıyla Merkez Spor Salonunda kurulan parkurda elektronik cihazlar ile akademisyenlerin denetiminde alanında uzman beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler tarafından ölçümler yapıldı. Ölçüm sonuçları bilim kurulu tarafından değerlendirilmeye alındı. Değerlendirme sonucunda yetenekli öğrenciler belirlenerek temel spor eğitimleri verilerek, branşlara yönlendirilip ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştirilecektir. Projenin 2. etabının ise eylül ayında yapılmasının planlandığı belirtildi. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaSportif Yetenek Taraması
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