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Yeşilyurt’un zirve inadı!

BAL 2. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yeşilyurt Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Anka İstiklal’i 1 – 0 mağlup ederek, Dersim’in Şarkışla’ya kaybettiği haftada 2. basamağa yükseldi. Lider ile arasındaki 5 puanlık farkı koruyan turuncu yeşilliler, kendi sahasında oynayacağı Şanlıurfa Belediyespor maçı hazırlıklarına bugün başlayacak.

Yeşilyurt’un zirve inadı!

BAL 2. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yeşilyurt Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Anka İstiklal’i 1 – 0 mağlup ederek, Dersim’in Şarkışla’ya kaybettiği haftada 2. basamağa yükseldi. Lider ile arasındaki 5 puanlık farkı koruyan turuncu yeşilliler, kendi sahasında oynayacağı Şanlıurfa Belediyespor maçı hazırlıklarına bugün başlayacak.

13 Kasım 2018 Salı 11:23
Yeşilyurt’un zirve inadı!

Bölgesel Amatör Lig’de sezona şampiyonluk parolasıyla giren Malatya Yeşilyuırt Belediyespor’un zirve mücadelesi sürüyor. Grupta oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik elde ederek 19 puan toplayan ve haftayı ikinci sırada kapatan Malatya ekibinde keyifler yerinde. Hayati Palancı’nın öğrencileri, grubun yenilgisiz takımı Şarkışla Belediyespor, Dersim 62 ve Şanlıurfa Belediyespor ile çekişmeli bir mücadele içerisine girerken, takımda kazanılan son Anka İstiklal maçı sonrası şampiyonluğa olan inanç daha da arttı.

Mavi beyazlılar bu hafta sahasında bir diğer şampiyonluk iddiası bulunan takım Şanlıurfa Belediyespor’u konuk ederken, Şarkışla Belediyespor ise deplasmanda Kilis Belediyespor ile karşılaşacak. Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Şanlıurfa Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Salı günü yapacağı antrenmanla başlayacak.

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Yeşilyurt BelediyesporBAL 2. Grupşampiyonluk Mücadelesi
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