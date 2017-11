Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 2. Grupta mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor’un Teknik Direktörü İsmail Tekin, takımla ilgili açıklamalarda bulundu. Geçen hafta zor bir deplasmandan 6-0 galibiyetle dönmenin önemine vurgu yapan tecrübeli teknik adam, “Elazığ Yolspor’un konumu itibariyle bizim için önemliydi. Ligin son sırasına demir atmış galibiyete hasret bir takımla oynadık. Rakip bizim maçımızı bir çıkış olarak görüyordu. Onların sıkıntılarını iyi biliyorduk fakat bizimde mutlak kazanmamız gerekiyordu. İlk 15 dakika oyunsal anlamda biraz sıkıntı çektik. Daha sonrasında rakibin psikolojik direnci kırdıktan sonrada oyunumuzu rahat oynamaya başladık. 1-0 dan sonra oyunun hakimiyeti Yeşilyurt Belediyespor’a geçti. İlk yarıyı 2-0 önde kapattık sonra ikinci yarıda kendi özgüvenimizi sahaya iyi şekilde yansıtabildik.” Şeklinde konuştu.

“PUAN FARKI SIKINTI YARATIYOR”

Lider ile aralarında olan 6 puan fark olmasının kendilerine sıkıntı yarattığını ifade eden Tekin, “Puan farkı oluşurken bunu oyuna mı bağlamak lazım, yoksa şansızlığa mı bağlamak lazım değerlendirmek gerekiyor. Kayıp ettiğimiz maçlarda bazı şansız faktörler ön plana çıktı. Saha içerisinde verilen bazı kararlara o an maalesef gücünüz yetmiyor. Netice itibariyle puan kayıpları yaşadığımız haftalar sonrasında 3 hafta ardı ardına aldığımız güzel sonuçlar gelmeye de başladı. Bu grupta herkes herkesi yenebilecek konuma geldi. Geçmiş senelerde olduğu gibi artık kolay yenebileceğiniz takımlar yoktur. Ama ne olacak derseniz, bu saatten sonra içerde ve dışarıda puan kayıplar yaşamamız gerekiyor. Doğal olarak da yukarıdaki takımların puan kayıp etmesini bekleyeceğiz. O takımlarında beklemedikleri puan kayıpları olabiliyor. Demek ki bu grupta sürpriz neticelerle karşılaşmak mümkün, biz hiç beklemediğimiz puan kaybı yaşamadan her hafta çalışarak kazanmak için yolumuza devam edeceğiz. Oynadığımız her maçı çok ciddiye alıyoruz. Bu doğrultuda önümüze maç maç bakarak hareket ediyoruz. Yaptığımız son antrenmanda Erhan Özdil hafif sakatlandı. Murat Avcı’nın sağ ayağında bir yırtık tespit edildi. Erdal Küçükkara hafif sakatlığı var kendisini dinlenmeye aldık. Dumlupınar maçı öncesinde 3 eksik oyuncumuz var.”

“TAHAMMÜLÜMÜZ YOK”

Sezon başında Şanlıurfa 11 Nisan takımından transfer olan Yeşilyurt Belediyespor’un tecrübeli ortasaha oyuncusu Erhan Özdil ise, her maça final havasında hazırlandıklarını kaydederek şunları söyledi: “Ligde son haftalar aldığımız güzel sonuçlarla tekrar bir çıkışa geçtik. İnşallah oynadığımız iyi oyunla bu şekilde devam ederek kayıp ettiğimiz puanların telafisini yaparız. Bundan sonraki haftalarda yaşayacağımız puan kayıplarına asla tahammülümüz yoktur. Oynayacağımız bütün maçlara şampiyonluk havasıyla çıkacağız. İnşallah bu haftada karşılaşacağımız rakibi yenerek galibiyet serimize devam edeceğiz.”

