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Yeşilyurt’un Malzemesini Oğuz Çetin Dağıttı!

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın talimatıyla Malatya’da faaliyetlerine devam eden 52 amatör spor kulübünün 28 farklı branşına ‘Amatöre Hep Destek Tam Destek’ programı kapsamında malzeme desteği sağlandı. Malzeme dağıtım törenine Fenerbahçe’nin efsanevi futbolcularından Oğuz Çetin ve spor spikeri Yasin Dallı’da katıldı.

Yeşilyurt’un Malzemesini Oğuz Çetin Dağıttı!

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın talimatıyla Malatya’da faaliyetlerine devam eden 52 amatör spor kulübünün 28 farklı branşına ‘Amatöre Hep Destek Tam Destek’ programı kapsamında malzeme desteği sağlandı. Malzeme dağıtım törenine Fenerbahçe’nin efsanevi futbolcularından Oğuz Çetin ve spor spikeri Yasin Dallı’da katıldı.

26 Nisan 2018 Perşembe 13:45
Yeşilyurt’un Malzemesini Oğuz Çetin Dağıttı!

“SPORUN BÜTÜN ALANLARINI DESTEKLİYORUZ”

Amatör sporları desteklemenin yerel yönetimlerin öncelikli görevleri arasında yer aldığını hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Yeşilyurt Belediyesi olarak amatör sporun daha da güçlenmesi, amatör kulüplerimizin varlıklarını sürdürmeleri ve sporcularımızı desteklemek adına elimizden gelen tüm desteği vermeye devam ediyoruz. Amatör branşları desteklemek aslında yerel yönetimler olarak bizim asli görevimizdir, hem görevimizi yapmanın hem de devletimizin aktardığı kaynakları kulüplerimize ulaştırmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Bizler sporun bütün alanlarının destekliyoruz, sağlıklı yaşamın temelinde spor vardır. Sportif faaliyetlerin özellikle gençlerin kişisel gelişimlerinde büyük faydalar sağlamaktadır, bu bilinçle hareket ederek dört yıl içerisinde çok ciddi hizmetler sunduk” dedi.

“BU DESTEK TÜRK SPORUNUN GELİŞMESİ ADINA ÖNEMLİDİR”

Spor spikeri Yasin Dallı’da, kendilerine gösterilen sevgi ve ilgiden memnun kaldıklarını ifade ederken, “ Malatya’daki amatör spor kulüplerimize destek veren, sahip çıkan Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Böylesine yoğun katılım altında gerçekleşen ve 52 spor kulübümüze sağlanan destek Türk sporunun gelişmesi adına çok önemlidir. Bu organizasyonda emeği geçen başta Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ederim” dedi. Söyleşi programından sonra malzemelerin yer aldığı çantalar, amatör spor kulüplerinin başkan, yönetici ve antrenörlerine takdim edildi.

OĞUZ ÇETİN’E YOĞUN İLGİ

Malzeme dağıtım törenine katılan Fenerbahçe’nin efsanevi futbolcularından, teknik direktör Oğuz Çetin iler Spor Spikeri Yasin Dallı yoğun bir ilgiyle karşılaşırken, fotoğraf çektirme taleplerini geri çevirmeyen Oğuz Çetin sevenleriyle bir yandan sohbet edip diğer taraftan bol bol fotoğraf çektirdi.

Anahtar Kelimeler:
Hacı Uğur PolatFenerbahçe
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